La Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina por dos embarcaciones que están desaparecidas desde el 20 de marzo; zarparon desde Isla Mujeres en Quintana Roo.

Mediante un comunicado, la Semar dio a conocer que dos embarcaciones tipo velero, con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, partieron con rumbo a La Habana, Cuba.

Como parte de las acciones del Plan Marina, se alertó a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval y Novena Zona Naval, con sede en Islas Mujeres y Yucaltpetén.

Embarcaciones desaparecidas partieron con ayuda humanitaria para Cuba desde Isla Mujeres

Semar añade que, acorde con la información disponible hasta el momento, las dos embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo a La Habana con ayuda humanitaria.

Sin embargo, ante la falta de comunicación de su arribo, se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes, como el Plan Marina, para salvaguardar la vida humana en el mar.

Semar activa Plan Marina por desaparición de dos embarcaciones que partieron de Islas Mujeres (Especial)

Nota en desarrollo, en breve más información...