Claudia Sheinbaum confirmó que realizó un donativo personal de 20 mil pesos a Cuba, a través de la asociación civil Humanidad con América Latina.

“Ya hice una donación… 20 mil pesos … había problemas con el depósito, es una cosa personal es mi decisión personal de Claudia Sheinbaum Pardo de donar a una cuenta que abrieron una serie de organizaciones… no tiene que ver con mi investidura como presidenta…” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México subrayó que la aportación fue en carácter ciudadano y no como acción de gobierno, reiterando que su prioridad es proteger al pueblo mexicano y cumplir con la Constitución.

Además, recordó que México mantiene una tradición solidaria de apoyar a otros pueblos en la medida de sus posibilidades.

Sheinbaum revela problemas para donar a Cuba

Claudia Sheinbaum reveló que tuvo problemas para hacer su donativo a Cuba, no obstante, no detalló el inconveniente en especifico ni la fecha en la que logró hacer la transferencia.

Cabe recordar que la asociación civil Humanidad con América Latina está dada de alta con el RFC HAL260217NZ8 y su cuenta es 1358451779 en el banco Banorte.

Claudia Sheinbaum aclara que apoyo a Cuba es iniciativa ciudadana

Cabe recordar que el 16 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que haría un donativo personal a Cuba tras la reaparición en redes sociales del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dicho donativo lo hizo a través de la asociación civil Humanidad con América Latina, al tiempo que aclaró es una iniciativa de ciudadanos.

Sheinbaum puntualizó que AMLO hizo el llamado para apoyar a Cuba pero adversarios políticos reaccionaron como si fuera una iniciativa personal.