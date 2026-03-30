En conferencia, el diputado Ricardo Monreal Ávila reveló que desde la bancada de Morena se han hecho depósitos de dinero en apoyo a Cuba.

“Creo que los de la bancada han depositado ya diferentes cantidades. Varios diputados y diputadas ya han aportado individualmente”. Ricardo Monreal Ávila, diputado de Morena

Por su parte, Monreal admitió no haber donado aún al fondo de Humanidad con América Latina.

Sin embargo, prometió hacer un donativo para antes de que termine la Semana Santa. solo que no reveló la cantidad a aportar.

Claudia Sheinbaum se suma a las donaciones para Cuba

Durante la conferencia mañanera del lunes 30 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló su aportación a la asociación civil.

De acuerdo con la mandataria, de su bolsillo salieron 20 mil pesos mexicanos para apoyar a Cuba en medio de la crisis económica y energética que enfrentan tras bloqueo estadounidense.

En conferencias pasadas y ante las críticas desatadas por la reaparición de Andrés Manuel López Obrador para solicitar donaciones para la isla, la presidenta ha reiterado varios puntos.

En un primer lugar, y en torno a su propia aportación, mencionó que lo hizo como una iniciativa ciudadana y no como una acción de su gobierno.

Mientras que, por otra parte, ha enfatizado también que el apoyo al pueblo cubano es completamente voluntario.

“Quien no quiera aportar, que no aporte, y quien quiera aportar, que aporte”. Claudia Sheinbaum

Sheinbaum revela cuánto dinero donó a Cuba de su propio bolsillo (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Aún así, desde la bancada de Morena se ha instado a predicar con el ejemplo tras el llamado del expresidente de México a la solidaridad con Cuba.

Motivo por el que diputados y senadores morenistas han hecho públicas en sus redes sociales las aportaciones que han hecho a Humanidad con América Latina.