Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer que no tiene información sobre investigaciones en torno al gobernador de Durango, el priista Esteban Villegas.

“Son temas que tiene que contestar la Fiscalía (General de la República). No tengo yo ninguna información… no se ha dado… en el gabinete (de seguridad)” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo desconocer información al respecto luego de que medios digitales aseguraran que desde Estados Unidos se investigan las cuentas personales de siete gobernadores, entre ellos Esteban Villegas.

También ante la publicación de La Silla Rota en la que asegura que la Fiscalía General de la República (FGR) prevé encausar penalmente al gobernador de Durango.

¿Estados Unidos investiga a más gobernadores entre los que se encuentra Esteban Villegas?

La lista incluye a dos gobernadores del PRI y cinco de Morena:

Se trataría de un escrutinio financiero como al que ha sido sometido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya desde Estados Unidos.

Las instituciones que estarían a cargo de ello serían las que tienen que ver con Red de Control de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia.

Esteban Villegas sería presuntamente investigado por vínculos con el narco

Las investigaciones financieras contra Esteban Villegas se dan en el contexto de la búsqueda de control territorial de cárteles, especialmente el Cártel de los Cabrera Sarabia, de acuerdo con medios locales de Durango.

Carlos Loret de Mola aseguró en una de sus columnas que se trata de haber negociación control territorial a cambio de una “pax narca”.

La Silla Rota asegura que hay investigaciones de la FGR que se basan en que ha protegido al mencionado cártel.

Loret de Mola señala que a diferencia del caso de Rubén Rocha Moya, el gobierno de México ha sido muy colaborativo con Estados Unidos en el de Esteban Villegas.

No obstante, no se han confirmado por la parte mexicana ni estadounidense. Tampoco se han filtrado pruebas al respecto.