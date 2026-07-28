Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, presentó los lineamientos generales para proteger los derechos de las audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales permanecen en consulta pública.

“Vamos a presentar estos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el pasado viernes, que tienen que ver con la protección de los derechos de las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Pues todas y todos los que vemos la televisión y escuchamos la radio” Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 28 de julio de 2026, Luisa Alcalde explicó en qué consisten estos lineamientos derivados de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025.

La consulta pública estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto y podrán participar audiencias, concesionarios, integrantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil.

Los lineamientos serán aplicables para:

Concesionarias de televisión abierta y radio.

Concesionarias de televisión y audio de paga.

Programadoras.

También abarcan concesiones de:

Uso comercial.

Uso público.

Uso social.

¿Cuáles son los puntos clave de los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias?

De acuerdo con Luisa Alcalde, los lineamientos contemplan tres ejes principales que aún se encuentran en proceso de consulta pública:

Definir los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios de comunicación.

Obligar a los medios a contar con un Código de Ética y designar una persona defensora de las audiencias.

Establecer mecanismos para que las audiencias presenten quejas.

¿Cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios?

Luisa Alcalde explicó que los nuevos lineamientos reconocen los siguientes derechos de las audiencias:

Recibir información veraz y oportuna.

Distinguir entre información noticiosa y opinión.

Diferenciar la publicidad del contenido editorial.

Ejercer el derecho de réplica.

Garantizar los derechos de las audiencias con discapacidad.

Por otra parte, los medios de comunicación deberán:

No difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual.

Garantizar la distinción entre noticia y opinión mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

Diferenciar claramente la publicidad del contenido editorial mediante avisos visibles.

Permitir que las personas soliciten la corrección de información falsa o inexacta que afecte su imagen.

Contar con servicios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y promover representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

¿Cuáles son las obligaciones de los medios de comunicación en televisión y radio?

Durante su explicación, Luisa Alcalde enfatizó que los nuevos lineamientos obligan a los medios de comunicación de televisión y radio a contar con un Código de Ética y con una persona defensora de las audiencias.

Ambos deberán cumplir requisitos específicos.

Código de Ética para estaciones de televisión y radio

Incluir una mención expresa de los derechos de las audiencias.

Establecer el procedimiento para presentar quejas ante la persona defensora de las audiencias.

Definir criterios editoriales y valores que garanticen que la información noticiosa difundida sea veraz.

Precisar el mecanismo para designar a la persona defensora de las audiencias.

Defensoría de las audiencias