Durante mayo, Durango registró avances destacados en seguridad, salud, infraestructura, educación y deporte. Esteban Villegas Villarreal destacó que el estado es una de las entidades más seguras del país, junto con resultados positivos en acciones en bienestar social y desarrollo regional, lo que refleja una estrategia integral que fortalece la confianza ciudadana y consolida el crecimiento estatal.

Durango se consolida entre los estados más seguros de México

Durango se ubicó en el Top 3 del Índice de Paz México 2025, reconocimiento nacional que lo posiciona como uno de los estados más seguros del país. Además, este logro reafirma el trabajo coordinado en la prevención, profesionalización policial y participación social impulsado por el gobernador.

En temas de salud, el Hospital General 450 superó las mil 200 cirugías en quirófanos ambulatorios y móviles durante 2025. Además, el DIF Estatal desplegó el programa de prótesis dentales gratuitas, con una meta de beneficiar a 742 adultos mayores este año, acompañado de capacitación para más de 50 dentistas para asegurar un trato digno y profesional.

Durango fue reconocido como uno de los estados más seguros del país durante mayo (Cortesía)

Mientras que en infraestructura urbana, se impulsaron obras como la construcción del Mirador La Joya en El Mezquital; además, se inauguró el andador peatonal La China, con una inversión de 4.1 mdp.

Por otra parte, se hizo la rehabilitación de las banquetas del Mercado Benito Juárez en El Salto y se avanzó en la última etapa de la carretera federal San Ignacio–Tayoltita.

Educación y cultura posicionan a Durango a nivel nacional

En educación, Durango destacó por el reconocimiento nacional al Conservatorio de Música de Durango. Además, fue sede del Concurso de Canto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el DIF Estatal reactivó el módulo del Registro Civil en el Hospital del IMSS No. 1, garantizando a niñas y niños su acta de nacimiento y CURP antes de ser dados de alta. Mientras que el programa de Atención a Personas en Situación de Calle con Problemas de Adicción canalizó a más de 60 personas.

Finalmente, la Delegación CONADE 2025 estuvo integrada por 321 atletas y 97 entrenadores que representaron a Durango en 28 disciplinas.