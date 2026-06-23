Esteban Villegas Villarreal, gobernador de Durango, compartió que la última vez que fue a Estados Unidos quedó registro de una alerta amarilla.

“Sí tengo visa, sí tengo visa y están revisando por qué brincó una alerta amarilla en la última vez que pasé” Esteban Villegas, gobernador de Durango

En entrevista para diversos medios, el gobernador señaló que desconoce el motivo de la alerta en su visa de Estados Unidos y reveló que se está investigando el incidente.

Una alerta en la visa de Estados Unidos puede activarse por falta de documentos, verificación de empleo o una investigación administrativa.

Visa de Estados Unidos de Esteban Villegas tiene una alerta amarilla, revela gobernador

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, reveló que su visa de Estados Unidos tiene una alerta amarilla desde su última visita al vecino del norte.

De acuerdo con datos filtrados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Villegas Villarreal no ha estado en dicho país desde diciembre de 2024.

De acuerdo con Infoinfusión, Esteban Villegas entró a Estados Unidos el 4 de diciembre de 2024, mientras que su última salida está registrada el 6 de diciembre del mismo año.

Último viaje de Esteban Villegas a Estados Unidos (Infoinfusión)

A pesar de ese registro, el gobernador señaló en entrevista para Adela Micha que ingresó en 2025 a Estados Unidos, donde se le había hecho una revisión migratoria.

Esto no corresponde con los datos registrados por el CBP, donde se muestra que su último ingreso ocurrió en los primeros días de diciembre 2024.

Cabe señalar que en 2025 el gobernador Esteban Villegas había anunciado una gira por Estados Unidos con la intención de buscar inversión para el estado.

Sin embargo, este viaje fue cancelado de último momento por temas de inseguridad en La Laguna tras el asesinato del exsecretario de Ayuntamiento de Gómez Palacio, José Ángel Mascorro Muñoz, según información oficial.

En ese momento el gobernador de Durango enfrentaba señalamientos sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

A pesar de ello, Esteban Villegas ha negado tener algún conflicto migratorio con Estados Unidos y reiteró que tiene vigente su visa.