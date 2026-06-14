Durango reforzó su seguridad con la llegada este fin de semana de 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se trata de 300 de la Fuerza de Tarea Conjunta México y 300 del Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento.

A los 600 elementos les toca incorporarse a las acciones de la Décima Zona Militar Durango como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Acciones de los 600 elementos de la Sedena en Durango

Los 600 elementos de la Sedena en Durango se van a encargar de acciones de vigilancia en vías de comunicación y seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno.

La vigilancia se hará mediante patrullamiento, reconocimiento terrestre, establecimiento de puestos de seguridad, así como acciones disuasivas.

Sedena envía 600 elementos a Durango además de la presencia de Guardia Nacional y Fuerzas Especiales

Cabe recordar que el pasado 10 de junio, a Durango llegaron 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales.

Los 300 elementos de Fuerza de Tarea Conjunta México van a trabajar principalmente con ese grupo.

Mientras tanto, los 300 del Cuarto Regimiento Blindado de Reconocimiento trabajarán en vías de comunicación junto con la Guardia Nacional que ya tiene presencia en las mismas.

La Sedena dijo que con estas acciones contribuye a operaciones para fortalecer la seguridad y la prevención del delito.