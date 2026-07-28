Ariadna Montiel se pronunció sobre la disputa entre Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla, luego de que se difundiera un video donde el exgobernador amenaza a la actual gobernadora de Baja California.

“Los llamamos a que haya un respeto, unidad por la transformación (...) que todo mundo se serene, se calme, porque lo primero y lo más grande que tenemos es el movimiento y nuestras causas, las personas somos secundarias y lo importante es que trabajemos por el bienestar del pueblo”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

En conferencia, la dirigente nacional de Morena reconoció que el conflicto de Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla “viene de tiempo atrás”, pero pidió serenidad y recordó que, como aliados de partido, deben anteponer el proyecto político sobre diferencias personales.

En ese sentido, Ariadna Montiel adelantó que hablará con Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla en los próximos días para buscar respeto y paz interna.

“Vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos para que todo fluya de buena manera”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Ariadna Montiel reconoce que pleito de Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla es de tiempo atrás; les pide paz

En conferencia por la dirigencia de Morena, Ariadna Montiel habló sobre el pleito que existe en Baja California con Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla, dos aliados del Movimiento.

Ante ello, Montiel reconoció que el problema entre ambos “viene de tiempo”, pero recordó que ante cualquier problema personal, al ser aliados de Morena, siempre deben poner primero “el proyecto”.

Asimismo, recordó que no únicamente en esta ocasión, sino que siempre se ha pedido “respeto, cordialidad y paz” entre todos los miembros de Morena.

Ariadna Montiel hablará con Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla en los próximos días

Ariadna Montiel hizo un llamado a Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla, reconociendo que su pleito tiene tiempo, también dijo que hablaría con ellos próximamente. “Vamos a tener la oportunidad de platicar con ellos para que todo fluya de buena manera”, señaló.

Argumentando el deseo de hacer un censo previo para ver “cómo van las asambleas”, dijo que tocaría el turno de Baja California, en donde hablaría con los involucrados porque debe haber apoyo más allá de discusiones.