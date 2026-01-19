El gobernador de Durango, Esteban Villegas, respondió a los rumores sobre su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Yo me quedo, estoy, estaré y me moriré siendo priista” Esteban Villegas

Esteban Villegas aseguró que no traicionará al PRI y que su buena relación con el actual gobierno forma parte de su trabajo, por lo que descartó sumarse a la 4T aún cuando le pudieran ofrecer alguna embajada.

Incluso, sostuvo que “no se doblará en el 2027″, fecha en la que se someterá a elección el Congreso del Estado de Durango.

Los elogios de Esteban Villegas a Morena alimentan versiones sobre su posible salida del PRI

Los rumores de la salida de Esteban Villegas del PRI no son tema nuevo, pues el priísta fue blanco de especulaciones luego de afirmar en 2023 que el morenista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es “un gran presidente”.

“AMLO quedará en nuestros corazones como el presidente del pueblo y de la transformación moderna de México” Esteban Villegas

Para 2025, el gobernador Esteban Villegas nuevamente fue motivo de críticas al interior de su partido al declararse “claudista”, señalando que su gobierno se alineaba con el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante los rumores de su salida, señaló en un evento celebrado el 18 de enero de 2026 que no está interesado en realizar “ningún acuerdo en lo obscurito”, refiriéndose a una posible alianza con Morena.

“Ni me interesan las embajadas, ni me interesan ningún acuerdo en lo obscurito; ni me interesa, ni ando buscando trabajo”, repitió el gobernador en presencia del dirigente de los priístas, Alejandro “Alito” Moreno.