Claudia Sheinbaum confirmó que enviará el Plan B de la reforma electoral al Congreso de la Unión la próxima semana.

De acuerdo con la presidenta, su gobierno no está de acuerdo con que se mantengan los privilegios que hay en instituciones como:

Instituto Nacional Electoral (INE)

Cámara de Senadores

Congresos locales

Por ello, la Secretaría de Gobernación trabaja en el Plan B; si bien no aclaró el día exacto en el que presentará la nueva propuesta, será durante la semana del 16 al 20 de marzo.

“En eso está trabajando la Secretaría de Gobernación, armando y terminando la propuesta para poder enviarla la próxima semana al congreso” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Plan B de reforma electoral va contra los privilegios, reitera Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, busca seguir encabezando un gobierno que acabe con los privilegios “en todos los sentidos”, por lo que ya trabaja en el Plan B electoral.

En este sentido, la presidenta resaltó que terminará con los privilegios de quien trabaja para el pueblo.

En el marco de la desproporción entre los presupuestos y salarios altos y las necesidades que hay en el país, los privilegios que busca erradicar en el servicio público son:

los grandes salarios de los consejeros del INE

presupuesto desproporcionados de los congresos locales

presupuesto “tan alto” del Senado de la República

“Para nosotros es fundamental seguir encabezando un gobierno y un movimiento que busca acabar con los privilegios en todos los sentidos. Sobre todo los privilegios de quien trabaja para el pueblo. No estamos de acuerdo con los grandes salarios…cuando hay tantas necesidades en el país” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum agradece respaldo al Plan B electoral

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció que gobernadores de Morena hayan expresado su respaldo al Plan B electoral.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, con la reforma electoral busca que se respete “el principio juarista de la austeridad republicana” para trabajar por todo el pueblo de México.

Asimismo, aclaró que este respaldo muestra que “todos estamos de acuerdo” en ir contra los privilegios de las cúpulas en favor de la ciudadanía.