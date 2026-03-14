Carolina Rangel, secretaria general de Morena, afirmó que respalda el Plan B de reforma electoral con argumentos de austeridad.

Esto toda vez que el Plan B de la reforma electoral contemplaría la reducción de presupuestos a Congresos locales, así como una baja importante en los salarios de los Consejeros del INE.

Morena ya busca acuerdo con aliados por Plan B de reforma electoral, asegura Carolina Rangel

En entrevista con Juan Becerra Acosta para Grupo Fórmula, Carolina Rangel externó su respaldo al Plan B de reforma electoral tras señalar que esta se rige bajo argumentos de austeridad.

La secretaria general de Morena enfatizó que “deben terminarse los privilegios“, como el caso de regidores o diputados locales.

Carolina Rangel Gracida, Secretaria General de Morena (especial)

El objetivo del Plan B, según Rangel, es que los recursos que se recorten a Congresos locales se asignen a los estados para garantizar obras públicas.

Por ello aseveró que se trata de necesidad que dijo exige al pueblo de México para con sus gobernantes.

La secretaria morenista manifestó que para ello ya se busca un acuerdo con sus partidos aliados, toda vez que la reforma electoral no contó con su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Puntualmente detalló que el plan B de la reforma electoral será presentado en próximos días, al señalar que es una urgencia que ciertas modificaciones se aprueben.

De momento se manifestó que los cambios van por reducciones en presupuestos, dejando de lado temas como el caso de los plurinominales.