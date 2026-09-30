El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aclaró que el dinero robado este martes, cuya cifra aún se desconoce, no fue tomado de la oficina personal de Alejandro Moreno.

“El PRI aclara que los hechos referidos no ocurrieron en las oficinas del Presidente Alejandro Moreno, ni en la Presidencia Nacional del PRI, ni en ninguna de las oficinas vinculadas a esta”. PRI

Las primeras versiones señalaban que Moisés “N”, un cocinero, había sustraído dinero en efectivo de dos cajas fuertes situadas en el despacho del dirigente nacional del PRI.

Sin embargo, el propio partido negó que los hechos ocurrieran en el edificio del PRI, ya que, según su versión, el robo se registró en un inmueble cercano a sus oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc.

PRI aclara que dinero robado no estaba en la oficina de Alejandro Moreno (Captura de pantalla)

Robo de dos cajas fuertes fue atribuido a oficina de Alejandro Moreno

Luego de aclarar que el dinero robado no pertenece a Alejandro Moreno ni a la Presidencia Nacional del PRI, el partido afirmó que siempre ha colaborado y continuará colaborando con las autoridades.

“El PRI siempre ha colaborado y seguirá colaborando con las autoridades, con responsabilidad institucional y pleno respeto a la ley” PRI

Momentos antes, el periodista Carlos Jiménez había señalado que un empleado de cocina fue sorprendido sacando billetes de dos cajas fuertes pertenecientes a Alejandro Moreno.

Según la información difundida, entre el dinero que habría tomado se encontraban billetes de diversas denominaciones, incluidos de 500, 200 y 100 pesos.

Tras el hallazgo, agentes de la SSC-CDMX detuvieron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que ya abrió una carpeta de investigación.

Roban botín en efectivo de la oficina de Alejandro Moreno en el PRI (Especial)

Alejandro Moreno permanece en silencio tras presunto robo en su oficina

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, no ha hecho declaraciones públicas acerca de la detención del empleado de cocina ni del supuesto robo de dinero en efectivo de las dos cajas fuertes de su oficina.

Es de destacar que con base en el Código Penal para la CDMX, las sanciones aplicables para este delito en grado de tentativa oscilan entre 1 año y 4 meses y 6 años y 8 meses de prisión, en caso de ser encontrado culpable.