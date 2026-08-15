Manuel Añorve, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció que existen amenazas contra el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.

Ante medios de comunicación, Manuel Añorve acusó que estas tendrían la intención de “callar” a Alejandro Moreno, pues afirmó que existe una persecución política en su contra.

“La única manera de callar a Alejandro Moreno, es que lo maten”: Manuel Añorve

En una comparecencia pública, Manuel Añorve denunció que Alejandro “Alito” Moreno habría recibido amenazas en su contra.

El senador aseguró que ante presuntos ataques políticos contra el dirigente del PRI, así como contra integrantes del partido tricolor, “no los van a arrodillar ni los van a callar”, señalando que mantendrán su postura como oposición al oficialismo.

Alejandro Moreno (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Añorve afirmó que la única manera en la que podrán callar a Alejandro Moreno “es que lo maten”, pues dijo que ese sería el camino más fácil para poder “callar y desaparecer” al PRI.

En este sentido, el legislador responsabilizó directamente de estas acciones a Morena, señalando que el partido guinda “desearía que no existiera el PRI” ni el resto de partidos que conforman a la oposición.

Manuel Añorve insistió en que la estructura política del PRI continuará firme ante acusaciones y ataques en su contra, reiterando que su postura será evidenciar los fallos políticos del oficialismo.

Por su parte, Alejandro Moreno reafirmó que no cesará en las denuncias que presente contra Morena, asegurando que busca evitar el uso de las instituciones públicas como instrumentos de venganza política.