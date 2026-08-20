Como política migratoria, México les exige visa a 135 países de los 195 que existen en el mundo para ingresar a su territorio, lo que representa el 82% de la población mundial.

Mediante un desglose por continentes, se revela que esta restricción afecta a la totalidad de África y la gran mayoría de Asia y América Latina.

En contraste, los ciudadanos de naciones con altos ingresos gozan de libre acceso y no necesitan de visa para poder ingresar al territorio mexicano.

Estos son los 135 países a los que México les exige visa para entrar a su territorio

México exige visa para entrar a su territorio a 135 países de los 195 que existen en el mundo. Esta restricción migratoria afecta aproximadamente al 82% de la población mundial, lo que equivale a unas 6,799 millones de personas.

México exige visa a 135 países (Tomada de video)

El desglose de los países que requieren visa y las poblaciones afectadas, ordenado de mayor a menor impacto por continente:

África (La región con mayor cantidad de países afectados)

Países afectados: 55 países (prácticamente la totalidad del continente africano bajo un criterio general de exigencia de visado):

Angola Argelia Benin Botsuana Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camerún Chad Comoras Congo Costa de Marfil Egipto Eritrea Eswatini (Suazilandia) Etiopía Gabón Gambia Ghana Guinea Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Lesoto Liberia Libia Madagascar Malawi Malí Marruecos Mauricio Mauritania Mozambique Namibia Níger Nigeria República Árabe Saharaui Democrática República Centroafricana República Democrática del Congo Ruanda Santo Tomé y Príncipe Senegal Seychelles Sierra Leona Somalia Sudáfrica Sudán Sudán del Sur Tanzania (República Unida de Tanzania) Togo Túnez Uganda Yibuti Zambia Zimbabue (Zimbabwe)

Población afectada: 1,583 millones de personas.

Ningún país de África está exento de este requisito

Asia

Países afectados: 42 países:

Afganistán Arabia Saudita Armenia Azerbaiyán Bahrein Bangladesh Bután Brunei Darussalam Camboya China Filipinas Georgia (“Gerogia”) India Indonesia Irak Irán (República Islámica de Irán) Jordania Kazajstán Kirguistán Kuwait Laos Líbano Maldivas Mongolia Myanmar Omán Pakistán Palestina Qatar República Árabe Siria República Federal Democrática de Nepal República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) Sri Lanka Tailandia Taiwán (Provincia de China) Tayikistán Timor-Leste Turkmenistán Turquía Uzbekistán Vietnam Yemen

Población afectada: 4,616 millones de personas.

La enorme población afectada se debe a que incluye a países con grandes poblaciones como China e India, además de otros como Camboya, Nepal o Pakistán.

América Latina y el Caribe

Países afectados: 19 países:

Antigua y Barbuda Brasil Cuba Dominica Ecuador El Salvador Granada Guatemala Guyana Haití Honduras Nicaragua República del Perú (Perú) República Dominicana San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Suriname Venezuela (República Bolivariana de Venezuela)

Población afectada: Alrededor de 376 millones de personas.

En los últimos años, México ha vuelto a exigir visa a países de la región debido al incremento de flujos migratorios irregulares que transitan hacia el norte. Entre los restablecimientos más recientes se encuentran:

Perú (abril de 2024).

Venezuela y Brasil (2022).

Ecuador (2021, debido a personas que realizaban actividades remuneradas no permitidas).

También se exige visa a ciudadanos de Cuba

Europa

Países afectados: 10 países.

Rusia Ucrania Albania Bielorrusia Bosnia y Herzegovina Macedonia del Norte Moldavia Montenegro Serbia Santa Sede (Vaticano)

Población afectada: 209.8 millones de personas

Oceanía

Países afectados: 9 países:

Fiji Islas Salomón Kiribati Nauru Papúa Nueva Guinea Samoa Tonga Tuvalu Vanuatu

Población afectada: 13.6 millones de personas

Las personas de países que requieren visa pueden quedar exentas si cuentan con un “pase alternativo” de verificación previa.

Esto incluye tener una visa válida y vigente o acreditar residencia permanente en países como Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido o cualquiera de las naciones del Espacio Schengen o en países miembros de la Alianza del Pacífico como Chile o Colombia.

México exige visa a 135 países (Captura de pantalla )

¿Cuáles son los países que no requieren visa para entrar a México?

Actualmente, 63 países y regiones no requieren visa para ingresar a México bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (turismo o negocios):

América (15 países)

Argentina Bahamas Barbados Belice Bolivia (Estado Plurinacional de) Canadá Chile Colombia Costa Rica Estados Unidos de América Jamaica Panamá Paraguay Trinidad y Tobago Uruguay

Europa (35 países)

Alemania Andorra Austria Bélgica Bulgaria Chipre Croacia Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Islandia Italia Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Mónaco Noruega Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte República Checa Rumania San Marino Suecia Suiza

Asia (8 países y regiones)

Emiratos Árabes Unidos Israel Japón Malasia Región de Administración Especial de Hong Kong (de China) Región de Administración Especial de Macao (de China) República de Corea (Corea del Sur) Singapur

Oceanía (5 países)

Australia Islas Marshall Micronesia (Estados Federados de) Nueva Zelanda Palau

África (0 países)

Ningún país africano está exento de visado para entrar a México. Los 55 países de este continente requieren obligatoriamente visa para ingresar.

Aunque los ciudadanos de estos 63 países no necesiten visa, al momento de ingresar a México la autoridad migratoria les solicitará presentar:

Pasaporte o documento de identidad vigente.

Forma Migratoria Múltiple (FMM) debidamente llenada (únicamente obligatoria si el ingreso es por vía terrestre; en aeropuertos internacionales el registro se genera de forma digital al ingresar).

Documentos que acrediten el motivo del viaje, tales como reservaciones de hotel, itinerarios de tours, cartas de invitación o boletos de regreso.