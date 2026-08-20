Como política migratoria, México les exige visa a 135 países de los 195 que existen en el mundo para ingresar a su territorio, lo que representa el 82% de la población mundial.
Mediante un desglose por continentes, se revela que esta restricción afecta a la totalidad de África y la gran mayoría de Asia y América Latina.
En contraste, los ciudadanos de naciones con altos ingresos gozan de libre acceso y no necesitan de visa para poder ingresar al territorio mexicano.
Estos son los 135 países a los que México les exige visa para entrar a su territorio
México exige visa para entrar a su territorio a 135 países de los 195 que existen en el mundo. Esta restricción migratoria afecta aproximadamente al 82% de la población mundial, lo que equivale a unas 6,799 millones de personas.
El desglose de los países que requieren visa y las poblaciones afectadas, ordenado de mayor a menor impacto por continente:
África (La región con mayor cantidad de países afectados)
- Países afectados: 55 países (prácticamente la totalidad del continente africano bajo un criterio general de exigencia de visado):
- Angola
- Argelia
- Benin
- Botsuana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Camerún
- Chad
- Comoras
- Congo
- Costa de Marfil
- Egipto
- Eritrea
- Eswatini (Suazilandia)
- Etiopía
- Gabón
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea Bissau
- Guinea Ecuatorial
- Kenia
- Lesoto
- Liberia
- Libia
- Madagascar
- Malawi
- Malí
- Marruecos
- Mauricio
- Mauritania
- Mozambique
- Namibia
- Níger
- Nigeria
- República Árabe Saharaui Democrática
- República Centroafricana
- República Democrática del Congo
- Ruanda
- Santo Tomé y Príncipe
- Senegal
- Seychelles
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán
- Sudán del Sur
- Tanzania (República Unida de Tanzania)
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Yibuti
- Zambia
- Zimbabue (Zimbabwe)
- Población afectada: 1,583 millones de personas.
- Ningún país de África está exento de este requisito
Asia
- Países afectados: 42 países:
- Afganistán
- Arabia Saudita
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahrein
- Bangladesh
- Bután
- Brunei Darussalam
- Camboya
- China
- Filipinas
- Georgia (“Gerogia”)
- India
- Indonesia
- Irak
- Irán (República Islámica de Irán)
- Jordania
- Kazajstán
- Kirguistán
- Kuwait
- Laos
- Líbano
- Maldivas
- Mongolia
- Myanmar
- Omán
- Pakistán
- Palestina
- Qatar
- República Árabe Siria
- República Federal Democrática de Nepal
- República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)
- Sri Lanka
- Tailandia
- Taiwán (Provincia de China)
- Tayikistán
- Timor-Leste
- Turkmenistán
- Turquía
- Uzbekistán
- Vietnam
- Yemen
- Población afectada: 4,616 millones de personas.
- La enorme población afectada se debe a que incluye a países con grandes poblaciones como China e India, además de otros como Camboya, Nepal o Pakistán.
América Latina y el Caribe
- Países afectados: 19 países:
- Antigua y Barbuda
- Brasil
- Cuba
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Granada
- Guatemala
- Guyana
- Haití
- Honduras
- Nicaragua
- República del Perú (Perú)
- República Dominicana
- San Cristóbal y Nieves
- San Vicente y las Granadinas
- Santa Lucía
- Suriname
- Venezuela (República Bolivariana de Venezuela)
- Población afectada: Alrededor de 376 millones de personas.
En los últimos años, México ha vuelto a exigir visa a países de la región debido al incremento de flujos migratorios irregulares que transitan hacia el norte. Entre los restablecimientos más recientes se encuentran:
- Perú (abril de 2024).
- Venezuela y Brasil (2022).
- Ecuador (2021, debido a personas que realizaban actividades remuneradas no permitidas).
- También se exige visa a ciudadanos de Cuba
Europa
- Países afectados: 10 países.
- Rusia
- Ucrania
- Albania
- Bielorrusia
- Bosnia y Herzegovina
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Montenegro
- Serbia
- Santa Sede (Vaticano)
- Población afectada: 209.8 millones de personas
Oceanía
- Países afectados: 9 países:
- Fiji
- Islas Salomón
- Kiribati
- Nauru
- Papúa Nueva Guinea
- Samoa
- Tonga
- Tuvalu
- Vanuatu
- Población afectada: 13.6 millones de personas
Las personas de países que requieren visa pueden quedar exentas si cuentan con un “pase alternativo” de verificación previa.
Esto incluye tener una visa válida y vigente o acreditar residencia permanente en países como Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido o cualquiera de las naciones del Espacio Schengen o en países miembros de la Alianza del Pacífico como Chile o Colombia.
¿Cuáles son los países que no requieren visa para entrar a México?
Actualmente, 63 países y regiones no requieren visa para ingresar a México bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (turismo o negocios):
América (15 países)
- Argentina
- Bahamas
- Barbados
- Belice
- Bolivia (Estado Plurinacional de)
- Canadá
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Estados Unidos de América
- Jamaica
- Panamá
- Paraguay
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
Europa (35 países)
- Alemania
- Andorra
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
- República Checa
- Rumania
- San Marino
- Suecia
- Suiza
Asia (8 países y regiones)
- Emiratos Árabes Unidos
- Israel
- Japón
- Malasia
- Región de Administración Especial de Hong Kong (de China)
- Región de Administración Especial de Macao (de China)
- República de Corea (Corea del Sur)
- Singapur
Oceanía (5 países)
- Australia
- Islas Marshall
- Micronesia (Estados Federados de)
- Nueva Zelanda
- Palau
África (0 países)
- Ningún país africano está exento de visado para entrar a México. Los 55 países de este continente requieren obligatoriamente visa para ingresar.
Aunque los ciudadanos de estos 63 países no necesiten visa, al momento de ingresar a México la autoridad migratoria les solicitará presentar:
- Pasaporte o documento de identidad vigente.
- Forma Migratoria Múltiple (FMM) debidamente llenada (únicamente obligatoria si el ingreso es por vía terrestre; en aeropuertos internacionales el registro se genera de forma digital al ingresar).
- Documentos que acrediten el motivo del viaje, tales como reservaciones de hotel, itinerarios de tours, cartas de invitación o boletos de regreso.