Como política migratoria, México les exige visa a 135 países de los 195 que existen en el mundo para ingresar a su territorio, lo que representa el 82% de la población mundial.

Mediante un desglose por continentes, se revela que esta restricción afecta a la totalidad de África y la gran mayoría de Asia y América Latina.

En contraste, los ciudadanos de naciones con altos ingresos gozan de libre acceso y no necesitan de visa para poder ingresar al territorio mexicano.

Estos son los 135 países a los que México les exige visa para entrar a su territorio

México exige visa para entrar a su territorio a 135 países de los 195 que existen en el mundo. Esta restricción migratoria afecta aproximadamente al 82% de la población mundial, lo que equivale a unas 6,799 millones de personas.

México exige visa a 135 países
México exige visa a 135 países (Tomada de video)

El desglose de los países que requieren visa y las poblaciones afectadas, ordenado de mayor a menor impacto por continente:

África (La región con mayor cantidad de países afectados)

  • Países afectados: 55 países (prácticamente la totalidad del continente africano bajo un criterio general de exigencia de visado):
  1. Angola
  2. Argelia
  3. Benin
  4. Botsuana
  5. Burkina Faso
  6. Burundi
  7. Cabo Verde
  8. Camerún
  9. Chad
  10. Comoras
  11. Congo
  12. Costa de Marfil
  13. Egipto
  14. Eritrea
  15. Eswatini (Suazilandia)
  16. Etiopía
  17. Gabón
  18. Gambia
  19. Ghana
  20. Guinea
  21. Guinea Bissau
  22. Guinea Ecuatorial
  23. Kenia
  24. Lesoto
  25. Liberia
  26. Libia
  27. Madagascar
  28. Malawi
  29. Malí
  30. Marruecos
  31. Mauricio
  32. Mauritania
  33. Mozambique
  34. Namibia
  35. Níger
  36. Nigeria
  37. República Árabe Saharaui Democrática
  38. República Centroafricana
  39. República Democrática del Congo
  40. Ruanda
  41. Santo Tomé y Príncipe
  42. Senegal
  43. Seychelles
  44. Sierra Leona
  45. Somalia
  46. Sudáfrica
  47. Sudán
  48. Sudán del Sur
  49. Tanzania (República Unida de Tanzania)
  50. Togo
  51. Túnez
  52. Uganda
  53. Yibuti
  54. Zambia
  55. Zimbabue (Zimbabwe)
  • Población afectada: 1,583 millones de personas.
  • Ningún país de África está exento de este requisito

Asia

  • Países afectados: 42 países:
  1. Afganistán
  2. Arabia Saudita
  3. Armenia
  4. Azerbaiyán
  5. Bahrein
  6. Bangladesh
  7. Bután
  8. Brunei Darussalam
  9. Camboya
  10. China
  11. Filipinas
  12. Georgia (“Gerogia”)
  13. India
  14. Indonesia
  15. Irak
  16. Irán (República Islámica de Irán)
  17. Jordania
  18. Kazajstán
  19. Kirguistán
  20. Kuwait
  21. Laos
  22. Líbano
  23. Maldivas
  24. Mongolia
  25. Myanmar
  26. Omán
  27. Pakistán
  28. Palestina
  29. Qatar
  30. República Árabe Siria
  31. República Federal Democrática de Nepal
  32. República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)
  33. Sri Lanka
  34. Tailandia
  35. Taiwán (Provincia de China)
  36. Tayikistán
  37. Timor-Leste
  38. Turkmenistán
  39. Turquía
  40. Uzbekistán
  41. Vietnam
  42. Yemen
  • Población afectada: 4,616 millones de personas.
  • La enorme población afectada se debe a que incluye a países con grandes poblaciones como China e India, además de otros como Camboya, Nepal o Pakistán.

América Latina y el Caribe

  • Países afectados: 19 países:
  1. Antigua y Barbuda
  2. Brasil
  3. Cuba
  4. Dominica
  5. Ecuador
  6. El Salvador
  7. Granada
  8. Guatemala
  9. Guyana
  10. Haití
  11. Honduras
  12. Nicaragua
  13. República del Perú (Perú)
  14. República Dominicana
  15. San Cristóbal y Nieves
  16. San Vicente y las Granadinas
  17. Santa Lucía
  18. Suriname
  19. Venezuela (República Bolivariana de Venezuela)
  • Población afectada: Alrededor de 376 millones de personas.

En los últimos años, México ha vuelto a exigir visa a países de la región debido al incremento de flujos migratorios irregulares que transitan hacia el norte. Entre los restablecimientos más recientes se encuentran:

  • Perú (abril de 2024).
  • Venezuela y Brasil (2022).
  • Ecuador (2021, debido a personas que realizaban actividades remuneradas no permitidas).
  • También se exige visa a ciudadanos de Cuba

Europa

  • Países afectados: 10 países.
  1. Rusia
  2. Ucrania
  3. Albania
  4. Bielorrusia
  5. Bosnia y Herzegovina
  6. Macedonia del Norte
  7. Moldavia
  8. Montenegro
  9. Serbia
  10. Santa Sede (Vaticano)
  • Población afectada: 209.8 millones de personas

Oceanía

  • Países afectados: 9 países:
  1. Fiji
  2. Islas Salomón
  3. Kiribati
  4. Nauru
  5. Papúa Nueva Guinea
  6. Samoa
  7. Tonga
  8. Tuvalu
  9. Vanuatu
  • Población afectada: 13.6 millones de personas

Las personas de países que requieren visa pueden quedar exentas si cuentan con un “pase alternativo” de verificación previa.

Esto incluye tener una visa válida y vigente o acreditar residencia permanente en países como Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido o cualquiera de las naciones del Espacio Schengen o en países miembros de la Alianza del Pacífico como Chile o Colombia.

México exige visa a 135 países
México exige visa a 135 países (Captura de pantalla )

¿Cuáles son los países que no requieren visa para entrar a México?

Actualmente, 63 países y regiones no requieren visa para ingresar a México bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (turismo o negocios):

América (15 países)

  1. Argentina
  2. Bahamas
  3. Barbados
  4. Belice
  5. Bolivia (Estado Plurinacional de)
  6. Canadá
  7. Chile
  8. Colombia
  9. Costa Rica
  10. Estados Unidos de América
  11. Jamaica
  12. Panamá
  13. Paraguay
  14. Trinidad y Tobago
  15. Uruguay

Europa (35 países)

  1. Alemania
  2. Andorra
  3. Austria
  4. Bélgica
  5. Bulgaria
  6. Chipre
  7. Croacia
  8. Dinamarca
  9. Eslovaquia
  10. Eslovenia
  11. España
  12. Estonia
  13. Finlandia
  14. Francia
  15. Grecia
  16. Hungría
  17. Irlanda
  18. Islandia
  19. Italia
  20. Letonia
  21. Liechtenstein
  22. Lituania
  23. Luxemburgo
  24. Malta
  25. Mónaco
  26. Noruega
  27. Países Bajos
  28. Polonia
  29. Portugal
  30. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
  31. República Checa
  32. Rumania
  33. San Marino
  34. Suecia
  35. Suiza

Asia (8 países y regiones)

  1. Emiratos Árabes Unidos
  2. Israel
  3. Japón
  4. Malasia
  5. Región de Administración Especial de Hong Kong (de China)
  6. Región de Administración Especial de Macao (de China)
  7. República de Corea (Corea del Sur)
  8. Singapur

Oceanía (5 países)

  1. Australia
  2. Islas Marshall
  3. Micronesia (Estados Federados de)
  4. Nueva Zelanda
  5. Palau

África (0 países)

  1. Ningún país africano está exento de visado para entrar a México. Los 55 países de este continente requieren obligatoriamente visa para ingresar.

Aunque los ciudadanos de estos 63 países no necesiten visa, al momento de ingresar a México la autoridad migratoria les solicitará presentar:

  • Pasaporte o documento de identidad vigente.
  • Forma Migratoria Múltiple (FMM) debidamente llenada (únicamente obligatoria si el ingreso es por vía terrestre; en aeropuertos internacionales el registro se genera de forma digital al ingresar).
  • Documentos que acrediten el motivo del viaje, tales como reservaciones de hotel, itinerarios de tours, cartas de invitación o boletos de regreso.
Países que no requieren visa para entrar a México
Países que no requieren visa para entrar a México (Captura de pantalla)