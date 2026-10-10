La presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la activación preventiva de los planes DN-III-E y Marina luego de que el huracán Simón se intensificará a categoría 3 el viernes 9 de octubre por la noche.

Durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que Simón se intensificó a huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 240 km/h.

Huracán Simón alcanza categoría 4; Sheinbaum activa planes DN-III-E y Marina

Ante el fortalecimiento del huracán Simón, Claudia Sheinbaum notificó que ya se encuentran activos los planes DN-III-E y Marina, así como las brigadas de CFE, SICT, Conagua y Pemex.

Sheinbaum activa planes DN-III-E y Marina por huracán Simón categoría 4 (Captura de pantalla)

La preparación de estas dependencias busca facilitar la atención de posibles afectaciones y responder ante las necesidades de la población en las zonas que pudieran resultar impactadas por el huracán.

En una publicación en redes, la presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a resguardar ante las lluvias torrenciales que se esperan.

Huracán Simón se intensifica a categoría 4

A las 00:00 horas de este 10 de octubre, la Conagua informó que el huracán Simón se intensificó a categoría 4, escala que se mantiene en el pronóstico de la dependencia a las 06:00 horas.

El huracán Simón se encuentra a 195 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el norte a 7 km/h. De acuerdo con la información, el sistema provocará lluvias en:

Colima

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Guerrero