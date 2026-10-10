El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) emitió la alerta meteorológica CAP rojo de severidad extrema para los estados de Colima y Michoacán debido a los efectos del huracán Simón.

Esto luego de que el huracán Simón se intensificó a categoría 4, por lo que se prevén lluvias puntuales extraordinarias y con descargas eléctricas.

Y por lo que SMN invita a la población de Colima y Michoacán extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Colima y Michoacán con lluvias intensas por huracán Simón

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los estados de Colima y Michoacán presentarán lluvias intensas por el huracán Simón para las próximas 24 horas.

Por lo que las precipitaciones más intensas por el huracán Simón en Colima y Michoacán, se espera que podrían superar los 250 milímetros.

En términos de la marea, en la costa de Colima se pronostica una marea de tormenta de entre 1 y 2 metros, mientras que en la costa de Michoacán se prevé un oleaje de 4 a 6 metros.

Por lo que el SMN mantiene el monitoreo del huracán Simón debido a las lluvias, los vientos y el oleaje que genera en el litoral del Pacífico mexicano.