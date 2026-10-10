La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las medidas preventivas ante el fortalecimiento del huracán Simón en el océano Pacífico y llamó a la población a atender las restricciones de movilidad.

Sheinbaum detalló que el huracán Simón tocará tierra las primeras horas del domingo 11 de octubre, por lo que, desde las 16:00 horas de este sábado, se suspenden actividades no esenciales.

Cabe mencionar que los límites de movilidad aplicarán para las zonas que están en mayor riesgo por el paso del huracán Simón, entre ellas, se encuentran municipios costeros de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Nayarit

Sheinbaum respalda restricciones por Simón: estas zonas tendrán límites de movilidad (@GobiernoMX)

Claudia Sheinbaum llama a respetar restricciones de movilidad ante riesgos del huracán Simón

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la población a atender las medidas de seguridad ante el paso del huracán Simón, cuyos efectos provocarán lluvias, inundaciones y deslaves.

Ante este panorama, se solicitó a las zonas vulnerables resguardarse en casa o en refugios temporales y evitar todo tipo de actividades no esenciales que implique salir de sus viviendas.

Pese a que el Simón impactará hasta el domingo, la restricción de movilidad se impuso desde las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre, por lo que se debe evitar:

Circular por carreteras, caminos y vialidades, especialmente en cercanías de ríos y arroyos

Realizar comerciales o recreativas

Claudia Sheinbaum adelantó que Simón tocará tierra entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco, y reiteró el llamado de la CNPC a no salir de sus hogares si no se requiere.

Sheinbaum respalda restricciones por Simón: estas zonas tendrán límites de movilidad (Captura de pantalla)

Estos municipios tendrán restricciones de movilidad por el paso del huracán Simón

De acuerdo con la información, las restricciones de movilidad ante los riesgos del huracán Simón se aplicarán a partir de las 16:00 horas de este sábado en:

Puerto Vallarta, Jalisco

Cabo Corrientes, Jalisco

Tomatlán, Jalisco

La Huerta, Jalisco

Cihuatlán, Jalisco

Cuautitlán de García Barragán, Jalisco

Villa Purificación, Jalisco

San Sebastián del Oeste, Jalisco

Mascota, Jalisco

Talpa de Allende, Jalisco

Armería, Colima

Tecomán, Colima

Manzanillo, Colima

Minatitlán, Colima

Comala, Colima

Coahuayana, Michoacán

Aquila, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán

Bahía de Banderas, Nayarit

Compostela, Nayarit

Xalisco, Nayarit

San Blas, Nayarit

Tepic, Nayarit

Santiago Ixcuintla, Nayarit

Las autoridades exhortaron a quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves o crecidas de ríos y arroyos a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil.

En las áreas de mayor riesgo, la recomendación es acudir a los refugios temporales habilitados y evitar desplazamientos innecesarios durante las condiciones meteorológicas más adversas.