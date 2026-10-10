Sheinbaum respalda restricciones por Simón: estas zonas tendrán límites de movilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las medidas preventivas ante el fortalecimiento del huracán Simón en el océano Pacífico y llamó a la población a atender las restricciones de movilidad.
Sheinbaum detalló que el huracán Simón tocará tierra las primeras horas del domingo 11 de octubre, por lo que, desde las 16:00 horas de este sábado, se suspenden actividades no esenciales.
Cabe mencionar que los límites de movilidad aplicarán para las zonas que están en mayor riesgo por el paso del huracán Simón, entre ellas, se encuentran municipios costeros de:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Nayarit
Claudia Sheinbaum llama a respetar restricciones de movilidad ante riesgos del huracán Simón
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la población a atender las medidas de seguridad ante el paso del huracán Simón, cuyos efectos provocarán lluvias, inundaciones y deslaves.
Ante este panorama, se solicitó a las zonas vulnerables resguardarse en casa o en refugios temporales y evitar todo tipo de actividades no esenciales que implique salir de sus viviendas.
Pese a que el Simón impactará hasta el domingo, la restricción de movilidad se impuso desde las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre, por lo que se debe evitar:
- Circular por carreteras, caminos y vialidades, especialmente en cercanías de ríos y arroyos
- Realizar comerciales o recreativas
Claudia Sheinbaum adelantó que Simón tocará tierra entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco, y reiteró el llamado de la CNPC a no salir de sus hogares si no se requiere.
Estos municipios tendrán restricciones de movilidad por el paso del huracán Simón
De acuerdo con la información, las restricciones de movilidad ante los riesgos del huracán Simón se aplicarán a partir de las 16:00 horas de este sábado en:
- Puerto Vallarta, Jalisco
- Cabo Corrientes, Jalisco
- Tomatlán, Jalisco
- La Huerta, Jalisco
- Cihuatlán, Jalisco
- Cuautitlán de García Barragán, Jalisco
- Villa Purificación, Jalisco
- San Sebastián del Oeste, Jalisco
- Mascota, Jalisco
- Talpa de Allende, Jalisco
- Armería, Colima
- Tecomán, Colima
- Manzanillo, Colima
- Minatitlán, Colima
- Comala, Colima
- Coahuayana, Michoacán
- Aquila, Michoacán
- Lázaro Cárdenas, Michoacán
- Bahía de Banderas, Nayarit
- Compostela, Nayarit
- Xalisco, Nayarit
- San Blas, Nayarit
- Tepic, Nayarit
- Santiago Ixcuintla, Nayarit
Las autoridades exhortaron a quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves o crecidas de ríos y arroyos a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil.
En las áreas de mayor riesgo, la recomendación es acudir a los refugios temporales habilitados y evitar desplazamientos innecesarios durante las condiciones meteorológicas más adversas.