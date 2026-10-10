La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán Simón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este sábado 10 de octubre.

De acuerdo con la información, el huracán Simón se desplaza sobre el océano Pacífico y mantiene en alerta a las autoridades por lluvias extraordinarias, fuertes vientos y oleaje elevado.

Conagua alerta por el huracán Simón tras alcanzar categoría 4

A las 00:00 horas de este 10 de octubre, la Conagua informó que el huracán Simón se había intensificado a categoría 4, escala que se mantiene en el pronóstico de las 06:00 horas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán se localizó a 195 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Huracán Simón se intensifica a categoría 3 (@conagua_clima)

El huracán Simón presenta vientos máximos sostenidos de 240 km/h, rachas de hasta 290 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 7 km/h. Se prevén fuertes lluvias.

La Conagua advirtió que la circulación del huracán Simón generará lluvias de distintas intensidades en varias entidades:

Lluvias extraordinarias en Colima

Lluvias torrenciales en Jalisco y Michoacán

Lluvias muy fuertes en Nayarit y Guerrero

En cuanto a las condiciones marítimas, Conagua pronostica olas de seis a ocho metros en las costas de Jalisco y Colima, además de oleaje de cuatro a seis metros en Michoacán.

Ante el avance del huracán Simón, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil para prevenir riesgos.