A su llegada a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe una crisis diplomática con España; dicho encuentro se realiza durante su visita oficial en Barcelona.

“No hay crisis diplomática (con España), nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”. Claudia Sheinbaum

Respecto a su reunión con Pedro Sánchez, Claudia Sheinbaum dijo que hablaron sobre la importancia que tiene para México el reconocimiento de la Conquista, pero no se habló de una solicitud de perdón.

Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia (Alberto Estévez/EFE)

Claudia Sheinbaum afirma que nunca ha existido una crisis diplomática con España

Este sábado 18 de abril, se realiza en Barcelona la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en la que participan importantes líderes como:

Durante su primera participación en la cumbre, Claudia Sheinbaum dijo que no existe una crisis diplomática entre México y España. Destacó que lo importante es el reconocimiento de los pueblos originarios.

Asimismo, Claudia Sheinbaum mantuvo un encuentro bilateral con Pedro Sánchez en el que habrían acordado seguir haciendo exposiciones y eventos para enaltecer la cultura de los pueblos originarios en España.

“Hablamos de seguir enviando exposiciones sobre la grandeza de las culturas originarias de México. Hablamos sobre lo importante que es para México el reconocimiento de lo que fue la Conquista”.

Claudia Sheinbaum afirma que nunca ha existido una crisis diplomática con España (Alberto Estévez / EFE)

V Cumbre en Defensa de la Democracia podría realizarse en México

Ante los medios, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que invitó a Pedro Sánchez a la V Cumbre en Defensa de la Democracia, que se estaría realizando en México en 2027.

Pese a que se encuentra en una visita oficial en Barcelona, Sheinbaum descartó que se vaya a dar un encuentro con el rey de España como se dio con Pedro Sánchez.