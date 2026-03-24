Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reveló que Felipe Calderon es asesor de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid que se ha lanzado contra el gobierno del Mexico y en contra de que España se disculpe por los abusos en la conquista.

“¿Saben quién es el asesor de esta mujer? Felipe Calderon ¿Qué va a decir? ¿Por qué no habla de la guerra contra el narco?… su asunto es ideológico contra nosotros… están aliados con Felipe Calderon allá, con la derecha mexicana allá…” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México criticó que Isabel Díaz Ayuso hable de violencia en México y que no mencione la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderon.

En su conferencia mañanera de este 24 de marzo, la presidenta mexicana dijo que los asuntos de Isabel Díaz Ayuso son ideológicos contra su gobierno pues niega la historia y su visión es de imperio, no de iguales.

Claudia Sheinbaum recuerda a Ayuso que el rey de España reconoció abusos en la conquista

Claudia Sheinbaum recordó que el rey de España, Felipe VI, reconoció abusos y que ello ha causado incomodidad en la derecha española pues no tienen una visión de iguales.

“¿Qué espera que diga?… hasta le rey de España ha reconocido que hubo abusos durante ese periodo y ella no, ¿cómo lo va a reconocer?, su visión es de imperio, no de iguales, igual que la de Felipe Calderón” Claudia Sheinbaum

La presidenta reconoció que el rey se haya pronunciado al respecto a pesar de que cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió la carta para buscar un mecanismo en el que anunciaran disculpas hubo una campaña negativa y burlas.

A pesar de ello, Claudia Sheinbaum dijo que hay muchas relaciones con el pueblo español. También recordó que sede México ser ha sostenido la visión de que hubo abusos y que a pesar de las burlas y campaña negativa, hoy se ha dado un paso adelante por parte del rey a pesar de las molestias de políticos de derecha.

La presidente recordó que El Vaticano no tuvo empacho en también reconocer abusos durante la conquista a pueblos indigenas.

Ayuso insiste que España llevó la civilización a México

El reconocimiento de abusos por parte del rey Felipe VI no tiene contentos a políticos de derecha y ultraderecha en España. Por ejemplo, desde Vox, en voz de Pepa Millán, siguen insistiendo que la la conquista fue la mayor obra “evangelizadora y civilizatoria” de España.

De hecho, la propia Isabel Díaz Ayuso ha insistido en días pasados que España llevó “una forma civilizada de ver la vida” a las poblaciones indígenas.