El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo un encuentro con José Manuel Albares para fortalecer la relación México-España con enfoque de cooperación.

La reunión de alto nivel se realizó el 29 de abril de 2026 en Ciudad de México, marcando un intento por relanzar el vínculo diplomático tras años recientes de tensiones.

Roberto Velasco subrayó que ambas naciones son soberanas y pueden reconocer sus diferencias con madurez diplomática, apostando por una nueva etapa de entendimiento mutuo.

Por su parte, José Manuel Albares coincidió en la importancia de consolidar el diálogo político, destacando la relevancia histórica, cultural y económica que une a México y España.

Roberto Velasco (Cuartsocuro / Graciela López Herrera)

Firma de acuerdos y agenda bilateral marcan nueva etapa en relación México España

Durante el encuentro, México y España firmaron el Acta de la Comisión Binacional, instrumento clave para fortalecer la cooperación política, económica y técnica entre los dos países.

Este acuerdo busca consolidar mecanismos de diálogo permanente que permitan atender diferencias y ampliar la colaboración en sectores estratégicos de interés común.

Albares también expresó reconocimiento al pasado histórico, aludiendo al dolor causado a pueblos originarios durante la Conquista, gesto que contribuye a distender la relación bilateral.

ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares (Rodrigo Jimenez / EFE)

La visita de José Manuel Albares representa un paso hacia la normalización de la relación México España, tras encuentros previos entre Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez en Barcelona.

Además de su reunión con Velasco, Albares sostuvo encuentros con empresarios y participó en actividades académicas en la UNAM, reforzando la agenda cultural y económica.

El ministro también visitó la Cámara de Comercio de España en México, donde dialogó sobre oportunidades de inversión y cooperación en sectores productivos estratégicos.

Ambos gobiernos coincidieron en mantener comunicación constante rumbo a la próxima Cumbre Iberoamericana, con el objetivo de consolidar una alianza bilateral sólida y renovada.