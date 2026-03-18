Isabel Díaz Ayuso generó polémica al contradecir las palabras del rey Felipe VI sobre la conquista de América.

Mientras el monarca reconoció que España incurrió en “mucho abuso” durante ese periodo histórico, la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que los responsables fueron los pueblos indígenas, como aztecas y mayas.

En entrevista y posteriores declaraciones, Ayuso defendió la colonización como un proceso civilizatorio y afirmó sentirse orgullosa de la conquista, descartando cualquier petición de perdón.

Abusos fueron cometidos por indígenas y no de los españoles: Ayuso responde a Felipe VI

En entrevista con Okdiario, la presidenta Isabel Díaz Ayuso respondió a las declaraciones del rey Felipe VI en las que reconoció que hubo “mucho abuso” de España durante la conquista de América.

Asegurando que los abusos durante la historia de la conquista fueron por parte de los aztecas y mayas, y no de los españoles como muchos apunta.

“Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Asimismo, la presidenta madrileña dijo que los conquistadores españoles solo llegaron para colonizar, como parte de un proceso civilizatorio tras su llegada a América.

“Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarlo al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso (@isabeldiazayuso)

Ayuso se siente orgullosa de la conquista, nada de perdón

Tras afirmar que los abusos fueron cometidos por indígenas y no por los españoles durante la conquista de América, Ayuso no dejó las cosas ahí, pues en video dijo sentirse orgullosa de este momento histórico, descartando totalmente el pedir perdón.

“Lejos de pedir perdón estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa (…) llevar la nueva España de una forma civilizada… era justo lo que no ocurría hasta que llegamos los españoles a poblaciones indígenas”. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Y por lo que Ayuso pidió dejar “de retorcer el pasado con gafas populistas”, concluyó la presidenta madrileña.