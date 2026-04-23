El rey Felipe VI destacó la relación entre México y España como “más que hermanos”, resaltando el mestizaje y el idioma como vínculos históricos y culturales.

“México y España son más que países hermanos; son culturas entrelazadas por la lengua y la cultura, unidas por una cercanía sincera y un afecto compartido que perdura en el tiempo” Rey Felipe VI de España

Sus declaraciones, durante la entrega del Premio Cervantes 2026 al escritor mexicano Gonzalo Celorio, cobran relevancia en medio del proceso de acercamiento diplomático entre ambos países, marcado por la visita reciente de Claudia Sheinbaum a Barcelona y su encuentro con Pedro Sánchez.

La presidenta de México ha reiterado que no existe crisis diplomática, aunque mantiene la solicitud de reconocimiento por los abusos cometidos en la Conquista.

🇲🇽🇪🇸“México y España son más que países hermanos", aseguró el rey Felipe VI tras entregar el premio Cervantes al escritor Gonzalo Celorio



Menciona que su trayectoria recuerda que los países están unidos por "un afecto compartido que perdura en el tiempo"pic.twitter.com/Ika4M6pPd6 — Azucena Uresti (@azucenau) April 23, 2026

Felipe VI reconoce el mestizaje como herencia entre México y España

Durante su discurso en la ceremonia del Premio Cervantes 2025, Felipe VI también resaltó el mestizaje como uno de los principales lazos históricos entre México y España.

“En un intercambio que es expresión del mestizaje que nos ha caracterizado a lo largo de la historia y todavía hoy nos moldea” Rey Felipe VI de España

Este acercamiento entre ambos países también se reflejó recientemente con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona el pasado fin de semana, donde sostuvo un intercambio con Pedro Sánchez.

Lo anterior ocurre mientras el Gobierno de México mantiene su solicitud de reconocimiento por las atrocidades cometidas durante Conquista de México, episodio que marcó la historia de ambas naciones.

Sheinbaum asegura que no hay crisis diplomática entre México y España

Previo a las declaraciones de Felipe VI, Claudia Sheinbaum aseguró que no existe una crisis diplomática entre México y España.

Sin embargo, durante su participación en la cumbre celebrada en Barcelona, subrayó la relevancia de los pueblos originarios de México y su historia compartida con España.

Cabe recordar que desde la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el entonces presidente de México había solicitado a España un perdón por los actos y violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la Conquista en el país, dicha petición provocó un distanciamiento entre las naciones en ese tiempo.