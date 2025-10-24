Abel Saenz, mejor conocido como El Abelito recibirá reconocimiento en la Cámara de Diputados tal como lo anunció el morenista Sergio Mayer.

Dicho reconocimiento lo dio a conocer en medio de las explicaciones por el evento de la Sonora Santanera que tuvo lugar en la Cámara de Diputados y que fue ampliamente criticado.

Sergio Mayer entregará reconocimiento a El Abelito en la Cámara de Diputados

Fue en entrevista con Manuel López San Martín que Sergio Mayer adelantó que El Abelito acudirá a la Cámara de Diputados a recibir un reconocimiento, evento que estaría aprobado por la Jucopo.

El día 25 de octubre es el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, tal como explicó Sergio Mayer, por lo mismo, el martes 28 de octubre, se hará un homenaje en la Cámara de Diputados.

Por lo mismo, invitó no sólo a El Abelito a la Cámara de Diputados, también a luchadores, aunque Sergio Mayer no dio nombres, pero sí agregó que también se llamó a Medio Metro.

Ante posibles críticas, Sergio Mayer descartó que esté preocupado ni que le importen posibles críticas por homenajear a la gente pequeña en la Cámara de Diputados.

Y aseguró que seguirá fomentando la cultura en la Cámara de Diputados, como por ejemplo, al intentar llevar a Los Ángeles Azules al recinto.