La Arena CDMX será la sede para celebrar en concierto el 70 aniversario de la agrupación mexicana, Sonora Santanera con fecha en 2026.

Por lo que te traemos los detalles de fechas y boletos para la celebración en 2026 del 70 aniversario de la Sonora Santanera en la Arena CDMX.

Fecha y boletos para celebrar el 70 aniversario de Sonora Santanera en la Arena CDMX en 2016

El 70 aniversario de Sonora Santanera tendrá lugar en la Arena CDMX para celebrarlo en 2016 y para que no te lo pierdas te traemos los detalles de fecha, boletos y demás que tendrás que tener en cuenta:

Fecha: Viernes 6 de febrero 2026 Hora: 8:30 de la noche Teloneros: No se tendrá artista previo Invitados Especiales: Sin revelarse aún Venta general: A partir del 24 de septiembre 2025 Boletera: Superboletos Precio de boletos:

VIP $2,322

Zona Mercado Libre $2,008

Rojo $2,008

Zona Zapata $1,695

Zona Pepsi $1,695

Amarillo $1,695

Barcel Fuego $1,695

Zona Toyota $1,695

Zona Miniso $1,381

Banco Azteca $1,381

Mc Cormick $1,381

Verde $1,381

Zona Andrea $1,381

SP Platino $1,130

SP Ron Botran Vl $1,130

SP Ron Botran $1,130

SP Platino Vl $1,130

Personas con capacidades diferentes $1,130

Aqua $1,130

Morado $942

Celeste $816

Gris $565

Gris Vista Limitada $565

Café $440

Café Vista Limitada $440

Rosa $314

Rosa Vista Limitada $314

La @SantaneraMx está de manteles largos y el próximo año vamos a celebrar en grande su 70 ANIVERSARIO. 🎉🎶



📅 6 de febrero de 2026



Boletos a la venta en Superboletos 🎟 y en la app de Superfan 📱 pic.twitter.com/rQbO7mS1Fi — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) September 24, 2025

En 2026 la Sonora Santanera celebra su 70 aniversario en la Arena CDMX

Una de las agrupaciones más icónicas del género tropical, Sonora Santanera celebrará a lo grande su 70 aniversario en la Arena CDMX en 2026.

Concierto que tendrá invitados especiales, pero que aún la agrupación Sonora Santanera no ha revelado.

Si deseas ir por tus boletos en las taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.