La Arena CDMX será la sede para celebrar en concierto el 70 aniversario de la agrupación mexicana, Sonora Santanera con fecha en 2026.
Por lo que te traemos los detalles de fechas y boletos para la celebración en 2026 del 70 aniversario de la Sonora Santanera en la Arena CDMX.
Fecha y boletos para celebrar el 70 aniversario de Sonora Santanera en la Arena CDMX en 2016
El 70 aniversario de Sonora Santanera tendrá lugar en la Arena CDMX para celebrarlo en 2016 y para que no te lo pierdas te traemos los detalles de fecha, boletos y demás que tendrás que tener en cuenta:
- Fecha: Viernes 6 de febrero 2026
- Hora: 8:30 de la noche
- Teloneros: No se tendrá artista previo
- Invitados Especiales: Sin revelarse aún
- Venta general: A partir del 24 de septiembre 2025
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos:
- VIP $2,322
- Zona Mercado Libre $2,008
- Rojo $2,008
- Zona Zapata $1,695
- Zona Pepsi $1,695
- Amarillo $1,695
- Barcel Fuego $1,695
- Zona Toyota $1,695
- Zona Miniso $1,381
- Banco Azteca $1,381
- Mc Cormick $1,381
- Verde $1,381
- Zona Andrea $1,381
- SP Platino $1,130
- SP Ron Botran Vl $1,130
- SP Ron Botran $1,130
- SP Platino Vl $1,130
- Personas con capacidades diferentes $1,130
- Aqua $1,130
- Morado $942
- Celeste $816
- Gris $565
- Gris Vista Limitada $565
- Café $440
- Café Vista Limitada $440
- Rosa $314
- Rosa Vista Limitada $314
En 2026 la Sonora Santanera celebra su 70 aniversario en la Arena CDMX
Una de las agrupaciones más icónicas del género tropical, Sonora Santanera celebrará a lo grande su 70 aniversario en la Arena CDMX en 2026.
Concierto que tendrá invitados especiales, pero que aún la agrupación Sonora Santanera no ha revelado.
Si deseas ir por tus boletos en las taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.