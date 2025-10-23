Sergio Gutiérrez Luna, diputado por Morena, aseguró que la presencia de La Sonora Santanera en la Cámara de Diputados no se trató de una fiesta.

Luego de que comenzaran a circular videos de los legisladores bailando al ritmo de “El mudo”, Gutiérrez Luna aseguró que se trató de un evento cultural breve.

“No fue una fiesta, fue un evento cultural importante...Lo de ayer fue un evento bonito” Sergio Gutiérrez Luna

La Cámara de Diputados organizó un concierto por los 70 años de la Sonora Santanera donde convirtieron el recinto en un salón de Baile.



Por supuesto que ya metí la solicitud para saber cuanto nos costó este bailecito.

El legislador Gutiérrez Luna defendió el baile que se organizó en la Cámara de Diputados el pasado 21 de octubre con la presencia de La Sonora Santanera.

De acuerdo con el diputado, no se trató de una fiesta, sino de un “evento cultural importante” en el que se rindió homenaje a la agrupación.

“La Sonora Santanera es una institución en México también reconocida internacionalmente y fue un homenaje que hizo el diputado Sergio Mayer, nos invitó a varios” Sergio Gutiérrez Luna

Asimismo, señaló que se trató de un evento organizado por el diputado Sergio Mayer, quien buscó reconocer el aporte cultural del grupo musical que aprovechó para tocar entre 6 y 7 canciones.

“Se les dio el reconocimiento y tuvimos la fortuna de que tocaron una pocas canciones…(se bailó) unas cancioncitas nada más” Sergio Gutiérrez Luna

En ese sentido, señaló que en el marco de la lucha contra la delincuencia, es importante celebrar agrupaciones tan longevas que “no hace apología del delito ni habla de crímenes”.

No es solo La Sonora Santanera, ya se organiza baile con Los Ángeles Azules en la Cámara de Diputados

Por otra parte, Gutiérrez Luna presumió que el baile con La Sonora Santanera no será el único, pues Mayer ya está en conversación con Los Ángeles Azules.

El diputado adelantó que la agrupación nacida en la alcaldía Iztapalapa podría recibir su propio homenaje en el recinto legislativo “y de paso tocarán algunas de sus canciones”.