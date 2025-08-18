Los Ángeles Azules ofrecerán dos conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Desde Iztapalapa y con más de cuatro décadas de trayectoria musical, Los Ángeles Azules arribarán en diciembre el escenario del también llamado Coloso de Reforma.

Te aconsejamos que no agotes tu quincena y es que la preventa y venta general de boletos se llevará a cabo más rápido de lo que piensas.

Precio de boletos para los conciertos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, Los Ángeles Azules tienen programados dos conciertos en el Auditorio Nacional.

Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx / Instagram)

El precio de los boletos para ambos conciertos de la agrupación de los hermanos Mejía Avante, se desconoce ; sin embargo, este dato está próximo a revelarse y es que...

La preventa Banamex se llevará a cabo el 21 de agosto a las 11:00 A.M.

La venta general tendrá lugar el 22 de agosto a las 11:00 A.M.

Al igual que en pasadas ocasiones, la institución bancaria permitirá que sus cuentahabientes adquieran sus boletos con la posibilidad de pagarlos a 3 meses sin intereses.

Fecha para los conciertos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional

Los Ángeles Azules llevarán su concierto de cumbia sinfónica, de aproximadamente 2 horas de duración, al Auditorio Nacional.

Los conciertos de Los Ángeles Azules están programados para los días:

10 de diciembre a las 8:30 P.M.

11 de diciembre a las 8:30 P.M.

Conciertos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional (OCESA TOTAL / Red Social X)

Fans esperan que la agrupación mexicana cuenta con invitados como Kenia Os y Manuel Turizo, de 26 y 25 años de edad respectivamente.

No obstante, hasta el momento no hay detalles del esperado sinfónico que sin duda incluirá dentro de su setlists éxitos como:

Cómo te voy a olvidar

El listón de tu pelo

Nunca es suficiente

17 años

Amor a primera vista

Entrega de amor

Las maravillas de la vida

Cumbia del acordéon

Una nada más

El despertador, entre otros.

Los Ángeles Azules de gira por Europa

Los Ángeles Azules llevarán por primera vez su cumbia a Europa. La gira, aunque corta, pisará cuatro imponentes ciudades durante el mes de septiembre.

El tour de Los Ángeles Azules por el continente europeo iniciará el 5 de septiembre y concluirá el día 10.

Las fechas y lugares son las siguientes: