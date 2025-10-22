Así fue la fiesta en la Cámara de Diputados por los 70 años de la Sonora Santanera

La tarde del martes 21 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados organizó una fiesta en los salones del recinto por los 70 años de la Sonora Santanera.

Cámara de Diputados arma fiesta por los 70 años de la Sonora Santanera

El martes 21 de octubre, la Cámara de Diputados organizó una fiesta en el recinto legislativo para celebrar los 70 años de trayectoria de la Sonora Santanera.

A invitación del diputado morenista Sergio Mayer, la Sonora Santanera rindió un concierto como parte de un homenaje cultural en su honor.

Así, la Cámara de Diputados se llenó por un momento de convivencia, música, baile y risas, pues los legisladores dieron muestra de sus mejores pasos mientras disfrutaban del evento.

De esta manera, el Congreso buscó conmemorar la carrera artística de una agrupación emblemática de México, tal y como lo es la Sonora Santanera.

Sin embargo, todo esto se realizó mientras que en 5 estados del país se llevan a cabo trabajos de limpieza, búsqueda y rescate de personas afectadas por las intensas lluvias que azotaron México en los últimos días.

Por invitación del diputado Sergio Mayer, se realizó un reconocimiento a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria musical.



Claudia Sheinbaum se lanzó contra el PAN por celebración en medio de la crisis por lluvias

Fue durante su conferencia de prensa del lunes 20 de octubre de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra el Partido Acción Nacional (PAN) por organizar una fiesta con motivo de la presentación de su nueva imagen.

Al respecto, la presidenta fue cuestionada por estos hechos ocurridos durante el domingo 19 de octubre de 2025, a lo que aseguró que el PAN careció de empatía.

En su respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó que, mientras hay miles de personas damnificadas y con diversos problemas, se organizó como celebración el relanzamiento de un partido político.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el PAN pudo haberse “esperado 15 días” , pues aseguró que su celebración, a una semana de las fuertes inundaciones que azotaron México, se pudo hacer hasta que la situación de emergencia pasara.

“Diría que, muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, ¿no? Para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no?, hasta que la emergencia… definiéramos que la emergencia se levanta". Claudia Sheinbaum

En su presentación, la titular del Ejecutivo nacional manifestó que una fiesta, en medio de lo ocurrido, demostraba únicamente la “falta de sensibilidad y amor al pueblo” de la oposición.