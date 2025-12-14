Ninel Conde -de 49 años de edad- y El Abelito, lanzarán una canción juntos y será un tema belicón,

La amistad entre Ninel Conde y El Abelito -de 26 años de edad- surgió en La Casa de los Famosos México 2025 y ahora trabajan juntos en El Nuevo Tenorio Cómico, así como en la música.

Ninel Conde y El Abelito lanzarán una canción “belicona”

Durante una entrevista con el programa Hoy, Ninel Conde habló de sus próximos proyectos, los cuales incluyen una canción con El Abelito.

La actriz adelantó que está trabajando con El Abelito en una nueva canción, la cual será un corrido bélico.

“Tengo reunión con el equipo de Abelito para ver la canción que vamos a grabar y pues ellos están interesados en hacerme más música. Desde que estuvimos en la casa nos dimos la mano y dijimos: ‘Vamos a hacer un tema juntos’” Ninel Conde

Ninel Conde contó que ya está en pláticas con el equipo de El Abelito para iniciar la grabación de la canción.

Al parecer, Ninel Conde y El Abelito planearon lanzar una canción juntos, por lo que este plan se va a concretar muy pronto.

La canción será una mezcla de belicón, grupero y cumbia.

“Él es un hombre de palabra, ya tiene la canción. Es urbano, belicón, gruperón, cumbia, así como que fusión de ritmos entre lo que canta él y lo que canto yo” Ninel Conde

Ninel Conde no reveló la fecha de estreno de la canción , pero esta podría lanzarse en la primera mitad del 2026.

Ninel Conde y El Abelito (Especial)

El Abelito es experto en los corridos tumbados y sabrá ‘dirigir’ a Ninel Conde

Ninel Conde y El Abelito ya tienen experiencia en la música grupera, mientras que el influencer ya ha cantado corridos tumbados.

El Abelito ha cantado con varios exponentes de los corridos tumbados, como es el caso de Peso Pluma, de 26 años de edad.

El influencer tiene un video destacado en su cuenta de TikTok, donde aparece cantando con Peso Pluma el corrido El rápido.

En el video también se puede apreciar a Tito Double P y Grupo Codiciado, por lo que los corridos tumbados y bélicos son parte de la carrera musical de El Abelito.

Incluso, El Abelito acompañó en el escenario a Peso Pluma, donde cantó y bailó ‘Sopa de caracol’.