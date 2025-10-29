Pablo Partida, hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres, se viralizó en redes sociales tras compartir un video en el que insulta a los agricultores que han realizado bloqueos en México.

En su video, Pablo Partida dijo que el bloqueo de los agricultores se ha “llevado entre las patas” a las personas que circulan por las carreteras e insultó a los trabajadores del campo.

Bloqueos de agricultores en Michoacán, Guanajuato y Jalisco (Fernando Carranza García/Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres insulta a agricultores en video

El hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres compartió un video en sus redes sociales insultando y emitiendo comentarios clasistas contra los agricultores que realizan bloqueos en México.

Pablo Partida señaló que con el paro y los bloqueos de los agricultores no lograrán un cambio, además de que estas acciones solo reflejan su pobreza y no solo monetaria, sino mental.

“Me da coraje tanta pobreza, pero sobre todo no la monetaria, sino mental”. Pablo Partida, hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres

Asimismo, en el video se observa a Pablo Partida, hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres, escupiendo, como signo de repudio al gremio y concluye diciendo: “pobres nacieron y pobres morirán , se los aseguro”.

Dueño de Tequila Tres Mujeres pide perdón a agricultores por insultos de su hijo en video

Jesús Partida Meléndrez, dueño de Tequila Tres Mujeres y padre de Pablo Partida, ofreció una disculpa pública a los agricultores por los insultos que realizó su hijo en redes sociales.

“Me veo en la obligación y responsabilidad de manifestarles, a nombre de mi familia ‘Partida Padilla’, una sincera y profunda disculpa, ya que no compartimos los comentarios ni la indiferencia hacia la lucha agraria legítima y pacífica que los manifestantes hacen en pro de sus justas exigencias” Jesús Partida Meléndrez, dueño de Tequila Tres Mujeres

El empresario lamentó los comentarios de su hijo Pablo Partida, quien solo estaría demostrando “inconsciencia y falta de empatía” con los agricultores que exigen mejores precios para sus productos.