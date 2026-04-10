Senado recibe solicitud de Sheinbaum sobre salida de tropas mexicanas al extranjero

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, informó que recibió la solicitud de Claudia Sheinbaum sobre la salida de tropas mexicanas al extranjero en los próximos meses.

A través de redes sociales, la presidenta del Senado señaló que son varias solicitudes y que estas serán turnadas a las comisiones competentes para su autorización.

Sheinbaum envía al Senado solicitudes para que tropas mexicanas viajen al extranjero

La senadora Laura Itzel Castillo detalló que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo cinco solicitudes para que tropas del Ejército Mexicano dejen el país para participar en eventos en el extranjero.

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De acuerdo con la información, estos eventos serán de capacitación e iniciarán en el mes de junio; cuatro de ellos se realizarán en Estados Unidos y uno en Panamá:

Evento No. SOF28 “Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS” a realizarse en Camp Shelby, Mississippi, EUA, del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 Ejercicio Multinacional “TRADEWINDS 2026”, que se llevará a cabo del 3 al 17 de junio de 2026, en Antigua y Barbuda. Ejercicio Multinacional de “Flota 205” (FLEETEX 250), que se llevará a cabo del 15 al 30 de junio de 2026 en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, EUA; así como en la “Revista Naval Internacional 250” (INR 250), que se celebrará del 1 al 8 de julio de 2026 en Nueva York, EUA Ejercicio Multinacional “RIMPAC 2026”, que se llevará a cabo del 24 de junio al 31 de julio de 2026, en las Islas Hawái, EUA Ejercicio Multinacional “PANAMAX 2026”, que se llevará a cabo del 3 al 14 de agosto de 2026, en Panamá

Las solicitudes serán turnadas a las comisiones permanentes en el Senado para su análisis y aprobación.