En medio de críticas y protestas de la oposición, el Senado aprobó en lo general la Ley General de Aguas y con ello la reforma a la Ley de Aguas Nacionales a través de un procedimiento exprés.

Así se concretó luego de que el dictamen quedó dispensado de los trámites y pasó de forma directa al pleno, por lo que ahora se lleva a cabo la discusión en lo particular de las reservas.

Tal cual lo anunció el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López , el Senado aprobó en lo general y a través de un procedimiento exprés, el dictamen de la nueva Ley General de Aguas.

Lo anterior luego de que tras casi 4 horas y media, el pleno emitió una votación a favor de la minuta que fue dispensada de los trámites por decisión mayoritaria y pasó directo al pleno para su discusión:

85 votos a favor

36 votos en contra

Senado aprueba en lo general la Ley General de Aguas (@senadomexicano/X)

Cabe destacar que para que se saltara el dictamen en comisiones, el pleno votó al inicio de la segunda parte de la sesión a favor de que la Ley General de Aguas fuera considerada de urgente resolución.

Una vez declarado el inicio del procedimiento exprés, arrancaron los posicionamientos de los senadores en los que las bancadas oficialistas defendieron la minuta y los opositores advirtieron de varios riesgos.

Ricardo Anaya y Adán Augusto López se enfrentaron por la Ley General de Aguas

Los ánimos se exacerbaron durante la discusión por la Ley General de Aguas, cuando Ricardo Anaya del PAN y Adán Augusto López se enfrentaron desde la tribuna del Senado.

En primer lugar, el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, acusó que la Ley General de Aguas concentra facultades en CONAGUA y reclamó la ausencia de un presupuesto adecuado.

Ante ello, exigió que Morena deje de mentir y se escuche y atienda a los campesinos que protestan en contra del dictamen que aseveró, tiene tintes políticos y eliminar la propiedad privada.

“No mientan. Si no, entonces ¿por qué están tomados los puentes con Estados Unidos? ¿Por qué está rodeada la Cámara de tractores? ¿Por qué están los campesinos inconformes? Hay una sola cosa que no se vale aquí y es mentir" Ricardo Anaya

Tras ello, Adán Augusto López defendió que la minuta al afirmar que garantiza el derecho humano al agua, pues aseguró que los recursos hídricos se repartirán mediante planeación federal.

En ese sentido, negó que detrás de la Ley General de Aguas haya intereses políticos y sentenció que están actuando en comunión con el pueblo de México que dijo, les “dio la mayoría absoluta”.

“(El poder) le falta a otros, que esos sí quieren poder político, porque ni siquiera pudieron controlar a su bancada el día de ayer” Adán Augusto López

Senado aprueba en lo general la Ley General de Aguas; estos son los cambios a implementar

Al quedar aprobada en lo general en un procedimiento exprés en el Senado, con la Ley General de Aguas se aplicarán una serie de cambios a la Ley de Aguas Nacionales, siendo estos los más relevantes:

Reemplazo de la Ley de 1992: Se sustituye la Ley de Aguas Nacionales que estaba vigente desde hace más de tres décadas

Prohibición de venta de concesiones: Se mantiene la prohibición de transferir derechos de agua entre particulares

Reasignación bajo control estatal: La facultad de reasignar concesiones solo queda en manos de CONAGUA, con lo que se refuerza el papel central del Estado en el tema

Tipificación de delitos: Se establecen sanciones más claras en contra de actividades de uso y explotación que impliquen acaparamiento

Participación social limitada: Aunque se habla de acceso equitativo, los organismos de cuenca quedan relegados frente al control centralizado en la CONAGUA

Sin embargo, aún resta el desahogo de las reservas que la oposición presentó para diversos artículos en busca de modificar algunos de los puntos de mayor polémica.