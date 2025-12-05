Exgobernadores del PAN confirman tener concesiones de agua

Los exgobernadores de Guanajuato y Jalisco por el Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez Márquez y Francisco Ramírez Acuña, confirmaron ser propietarios de concesiones de agua .

Al ser entrevistados por medios de comunicación, ambos exgobernadores, hoy senadores del PAN, rechazaron cualquier señalamiento de ser acaparadores de agua, asegurando que sus concesiones se encuentran apegadas a la ley.

Exgobernadores del PAN rechazan ser acaparadores de agua; aseguran obtuvieron concesiones antes de ser funcionarios

Miguel Márquez Márquez y Francisco Ramírez Acuña, senadores del PAN, defendieron la legalidad de sus concesiones de agua ante los señalamientos sobre un supuesto acaparamiento de este recurso.

Ambos legisladores aseguraron que sus permisos fueron otorgados antes de asumir cargos públicos y cumplen con la normativa vigente. Ramírez Acuña, por ejemplo, explicó que su concesión abastece a 27 hectáreas de cultivo de limón en Tototlán, Jalisco, y que, si alguna irregularidad es detectada, está dispuesto a que le cancelen el permiso.

Márquez, por su parte, detalló que posee dos concesiones heredadas para riego agrícola en Guanajuato y Jalisco, y subrayó que ambas fueron tramitadas por sus padres hace décadas.

Reiteró que no hay desvío de recursos y que está dispuesto a cualquier verificación, reafirmando que “el que nada debe, nada teme”.

En cuanto a la nueva Ley General de Aguas, aprobada recientemente por el Senado, ambos senadores expresaron su preocupación por la posible reasignación de volúmenes y la revisión de concesiones, lo que podría afectar a los productores que han invertido en sistemas de riego eficiente.

Además, destacaron la necesidad de garantizar el acceso al agua para la agricultura, pues sin este recurso no se pueden llevar alimentos a las mesas de las familias mexicanas.

Finalmente, hicieron un llamado a evitar la politización del tema y a no criminalizar la gestión del agua.