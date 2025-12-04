El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, culpó a partidos de oposición y acaparadores de agua por las protestas que se han realizado contra la Ley de Aguas.

“Desde luego hay inconformidades, pero detrás de esas inconformidades hay muchos intereses políticos, los acaparadores de agua, ellos están detrás de estas cosas, hay mucha manipulación política” Adán Augusto López

Sus declaraciones tuvieron lugar la tarde del jueves 4 de diciembre de 2025, momentos después de que la Cámara de Diputados aprobase en lo general la modificación a la Ley Nacional de Aguas.

Adán Augusto López asegura que se atendieron todas las demandas de productores para aprobar la Ley de Aguas

En entrevista, Adán Augusto López aseguró que “se ha trabajado muy bien en la Cámara de Diputados”, pues se abrió un proceso que contempló foros y consultas, a fin de atender todas las demandas de los productores.

Los diputados se avientan maratónica sesión por discusión en el pleno de Ley de Aguas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Asimismo, el líder de la bancada de Morena en el Senado dijo que le hicieron llegar una propuesta de un líder agrícola para sostener una reunión a cambio de retirar todos los bloqueos.

Adán Augusto López respondió que dicho encuentro solo se podría llevar a cabo hasta después de que el Senado aprobase la minuta con todos los cambios realizados a la Ley de Aguas.

“Un compañero me comentó hoy en la mañana que había un líder que quería platicar conmigo a cambio de retirar todos los bloqueos. Le dije que yo iba a esperar hasta que terminara la discusión en la Cámara de Diputados y llegara la minuta. Yo creo que al término de nuestra discusión y votación yo podré tener oportunidad de platicar con ellos” Adán Augusto López

Con su aprobación en lo general por parte de los diputados, el Senado sería la institución encargada de recibir la minuta de la Ley de Aguas para discutirla, rechazarla o aprobarla.