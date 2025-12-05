Miguel Márquez Márquez es uno de los políticos señalados de acaparamiento de agua en el marco de la discusión por la Ley de Aguas.

Aunque los señalamientos fueron para políticos de diversos partidos, por estar actualmente en la Cámara de Senadores, a Míguele Márquez Márquez le tocó dar la cara ante medios de comunicación.

Ahí reconoció que tiene dos concesiones de agua pero negó acaparamiento por el que se ha señalado desde Morena que obtienen ingresos millonarios por la venta de agua. Por ello te contamos más de este político:

¿Quién es Miguel Márquez Márquez?

¿Qué edad tiene Miguel Márquez Márquez?

¿Quién es la esposa de Miguel Márquez Márquez?

¿Qué signo zodiacal es Miguel Márquez Márquez?

¿Cuántos hijos tiene Miguel Márquez Márquez?

¿Qué estudió Miguel Márquez Márquez?

¿En qué ha trabajado Miguel Márquez Márquez?

¿Quién es Miguel Márquez Márquez? Senador del PAN (Cortesía/PAN)

¿Quién es Miguel Márquez Márquez?

Miguel Márquez Márquez es un político de Guanajuato emanado del Partido Acción Nacional (PAN), quien ocupó el su cargo más importante de 2012 a 2018 como gobernador de esa entidad.

¿Qué edad tiene Miguel Márquez Márquez?

Miguel Márquez Márquez tiene 57 años de edad al haber nacido en el año 1968.

¿Quién es la esposa de Miguel Márquez Márquez?

María Eugenia Carreño de Márquez es la esposa de Miguel Márquez Márquez. La pareja se conoció cuando ella trabajaba con Vicente Fox en el gobierno estatal y Miguel Márquez era diputado local.

María Eugenia Carreño de Márquez (FB: Cerro Gordo AM)

¿Qué signo zodiacal es Miguel Márquez Márquez?

Miguel Márquez Márquez es de signo zodiacal Escorpio al haber nacido un 11 de noviembre.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Márquez Márquez?

Miguel Márquez Márquez y María Eugenia Carreño de Márquez tienen dos hijos.

¿Qué estudió Miguel Márquez Márquez?

Miguel Márquez Márquez tiene los siguientes estudios:

Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle Bajío

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana León

Posgrado en Derecho constitucional por la Universidad de Salamanca, España

¿En qué ha trabajado Miguel Márquez Márquez?

Actualmente, Miguel Márquez Márquez es senador para el periodo 2024-2030.

Fue gobernador de Guanajuato de 2012 a 2018 y previamente, de 2001 a 2003 fue presidente municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato.

También fue diputado local de 1997 a 2000 y ocupó diversos cargos en el gobierno estatal como el secretario de Desarrollo Social y Humano en 2010. En 2005 fue secretario general del PAN.

Mígueles Márquez Márquez y sus concesiones de agua

En el marco de la aprobación de la Ley de Aguas, se señaló que Miguel Márquez Márquez tiene concesiones, las cuales reconoció pero negó que sea acaparador y que obtenga recursos millonarios por ello.

Miguel Márquez Márquez tiene dos concesiones agrícolas heredadas:

Guanajuato

Jalisco

Las concesiones son usadas en riego y ganadería y fueron heredadas por sus padres:

“Son dos concesiones: una de ellas heredada por mi padre, que tenía más de 50 años. Mi padre obviamente poco antes de morir, de siete hermanos, dice: Miguel, tú te encargas de esta concesión para con tus siete hermanos. Sin ningún problema. Nada del otro mundo, una concesión que es de 150 mil metros cúbicos y que es para, literalmente, 30 hectáreas, 30 hectáreas, o sea, somos pequeña, mediana propiedad, si ustedes lo quieren ver así. Y otra, esa tiene cerca de 50 años de concesión, sin ningún problema, siempre al día. La otra concesión, que tiene cerca de 15 años, también es para un pozo en un terreno también heredado por parte de mi madre, en un rancho también que ya son de tres generaciones, y en las mismas circunstancias. Está totalmente en regla, ése es para 15 hectáreas, o sea, lo que tiene un ejidatario, lo que tiene cualquier gente de pequeña propiedad, no somos en ningún momento aquellos acaparadores” Miguel Márquez Márquez. Senador PAN

Agregó que “le damos el buen uso que establece la ley. El agua es para uso de riego agrícola. No hay ninguna desviación, de ninguna especie y me atrevo a decir que si mañana quieren ir a revisar que vayan, y el día que quieran caer de sorpresa, a la hora que gusten, el que nada debe nada teme. Éste es un tema tan claro, ahora sí, como el agua. Entonces, yo sí soy un convencido, sí, mi padre nos enseñó a defender la honra, la fama, la vida y la familia. Y en eso no vamos a ceder ni un ápice. A la gente del campo eso sí nos duele. Cuando viene la difamación, la calumnia, nos duele, nos enoja, por no decir más feo”.