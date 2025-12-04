La dirigencia de Movimiento Ciudadano encabezada por Jorge Álvarez Máynez, planteó 7 razones por las cuales el partido está en contra de la Ley de Aguas aprobada en la Cámara de Diputados.

Por medio de un mensaje que publicó en redes sociales, el dirigente nacional del partido advirtió que la nueva ley va a provocar un grave problema en los siguientes años.

“Veremos una crisis hídrica en los próximos años en México y el gobierno se niega a escuchar. Movimiento Ciudadano va en contra de Ley de Aguas” Jorge Álvarez Máynez

Movimiento Ciudadano explica en 7 puntos los riesgos de la Ley de Aguas

Previo a la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados de la Ley de Aguas, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó que el dictamen provocará una crisis hídrica.

En torno a ello, el ex candidato presidencial planteó por medio de 7 puntos, las razones por las que insistió, se provocará un grave problema de abastecimiento de agua en el país:

No se incorporaron componentes presupuestales para garantizar el acceso al agua y no se define un criterio para asegurar recursos suficientes para infraestructura de potabilización, capacitación del personal o incremento de inspectores Toda la carga presupuestal quedará en CONAGUA y no habrá recursos suficientes para el desarrollo y continuidad de los proyectos de infraestructura El nuevo esquema de reasignaciones queda bajo control exclusivo de CONAGUA, pese que se mantiene la prohibición de transmitir concesiones entre particulares La reasignación del agua solo podrá realizarla CONAGUA y deja fuera a organismos de cuenca, pese a que estos son los que tienen un conocimiento más cercano de las necesidades de cada región El proceso es discrecional, pues no hay reglas claras para la transmisión o reasignación de concesiones No hay mecanismos para sancionar la contaminación del agua No se contempla la suspensión de asignaciones o concesiones en casos de sobreexplotación o extracción que ponga en riesgo el consumo humano

Jorge Álvarez Máynez (Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro)

Senado aprobaría la Ley de Aguas vía fast track

Luego de una sesión maratónica que se prolongó por más de 24 horas, el pleno de la Cámara de Diputados dio trámite de la Ley de Aguas al aprobarla y turnarla de inmediato al Senado.

Sobre ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, adelantó que el dictamen criticado por Movimiento Ciudadano, será avalado por la vía del fast track.

Lo anterior debido a que declaró que se tiene planeado que la Ley de Aguas sea dispensada de los trámites, es decir que pase de forma directa al pleno para su discusión y eventual aprobación.

“Vamos a proponer que se dispensen los trámites. Esto es que ya no vaya a comisiones, sino que directamente en el Pleno iniciar la discusión” Adán Augusto López