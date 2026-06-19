Secretaría de Economía informa avances tras segunda reunión de negociaciones del T-MEC

La Secretaría de Economía informó este jueves 18 de junio de 2026, los avances logrados hasta el momento con Estados Unidos tras la segunda reunión de negociaciones del T-MEC.

De acuerdo con la información, esta segunda reunión entre México y Estados Unidos por el T-MEC se llevó a cabo del 15 al 17 de junio, teniendo como sede la ciudad de Washington D.C.

México y Estados Unidos avanzan en segunda ronda de negociaciones por el T-MEC

Mediante un comunicado, la Secretaría de Economía reveló cuál es el estatus actual de las negociaciones para la renovación del del T-MEC con Estados Unidos.

Aunado a las negociaciones regulares entre ambos países, este día Marcelo Ebrard, titular de Economía en México, sostuvo un encuentro estratégico con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Según el comunicado, esta segunda ronda permitió a ambos países encaminar temas como las normativas de origen para productos industriales, así como de seguridad económica.

Asimismo, dieron inicio las pláticas para abordar temas de suma importancia como los asuntos relacionados a la agricultura, trabajo y medio ambiente, y tratar temas como el acero, aluminio y hasta la elaboración de vehículos.

Estas sesiones para alcanzar un nuevo acuerdos por el T-MEC marcan un punto de inflexión en la coordinación binacional ante los retos globales actuales.

De acuerdo con la secretaría de Economía, las negociaciones están centradas en lograr acuerdos que puedan beneficiar las economías de ambas naciones, y que los beneficios se reflejen para directamente para los firmantes.

México y Estados Unidos establecerán un Comité especial, cuya función será analizar el capítulo 12, relacionado con anexos Sectoriales del TMEC, buscando empatar las regulaciones de los dos países.

La Secretaría de Economía adelantó que la tercera ronda de negociaciones tendrá lugar en julio de 2026, a celebrarse ahora nuevamente en la Ciudad de México (CDMX) como la primera sesión.