Bubista dejó de ser el director técnico de la selección de Cabo Verde tras su exitoso Mundial 2026, en el que fue eliminado por Argentina.

Cabo Verde, bajo el mando de Bubista, sorprendió a España y Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, al sacarles sendos empates.

Cabo Verde también igualó con Arabia Saudita, pero fue eliminador en tiempos extras de la segunda ronda por Argentina de Lionel Messi.

Bubista hizo historia como entrenador de Cabo Verde (Bubista Xtanxa)

¿Por qué deja Bubista a la selección de Cabo Verde?

Bubista, ahora ex técnico de Cabo Verde asumirá el mando del club RS Berkane de Marruecos después de su histórico Mundial de 2026,

El entrenador firmó un contrato por dos temporadas con el equipo marroquí, en la que será su primera experiencia fuera de su país natal.

Cabo Verde tuvo logros históricos en el Mundial 2026 (Marta Lavandier / AP Photo/Marta Lavandier)

El legado que deja Bubista con Cabo Verde

Bubista dirigió a Cabo Verde de 2020 a 2026 redondeando la época más gloriosa de su historia futbolística.

Cabo Verde logró su la primera clasificación a una Copa del Mundo en la edición de 2026 con Bubista como entrenador, quien lideró al equipo para superar la primera ronda de forma invicta.

Como reconocimiento a su labor en la dirección técnica de Cabo Verde, fue galardonado como el Entrenador Africano del Año en 2025 por la CAF.

La Federación Caboverdiana de Fútbol agradeció públicamente a Bubista por su profesionalismo y dedicación