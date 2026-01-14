La titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, dio a conocer que para revisar lo que ocurrió tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, se han ordenado auditorias e investigaciones.

“Lo que estamos viendo es que no haya habido una omisión en algún proceso por parte de un servidor público, o de una empresa o de un proveedor” Raquel Buenrostro

En seguimiento a las indagatorias que se llevan a cabo por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 muertos, la Secretaría Anticorrupción ordenó que se pongan en marcha varias auditorías.

Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, quien reveló que la intención de las auditorías es detectar alguna omisión por parte de funcionarios, empresas o proveedores.

En específico, dijo que lo que se busca es determinar si se incurrió en un acto de omisión que haya podido influir en el accidente registrado el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca.

“Sí hay investigaciones tras el descarrilamiento. Ya teníamos antes, ahora lo que vamos a hacer es algo más detallado, más específico con el objeto de que se haga justicia” Raquel Buenrostro

Al resaltar que por ley se realizan auditorías de forma continua, Raquel Buenrostro aseveró que las entidades y dependencias que están relacionadas con el tema, ya se revisan a detalle.

De la misma forma, resaltó que derivado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ahora mismo se está verificando con mayor énfasis el proceder de los actores involucrados en los hechos.

Raquel Buenrostro no descarta denunciar omisiones en descarrilamiento del Tren Interoceánico ante FGR

Al indicar que la Secretaría Anticorrupción está investigando los hechos alrededor del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Raquel Buenrostro dijo que no se descarta presentar denuncias ante la FGR.

Sobre ello, explicó que la Secretaría Anticorrupción no está investigando el tema forense del accidente, sino que se tratan de auditorias enfocadas en el tema administrativo del proyecto.

En ese sentido, sostuvo que lo que sí está en las manos de la dependencia que encabeza, es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las irregularidades que se detecten.

Por lo anterior, reiteró que lo que se está incluyendo en las auditorías es la revisión de la información administrativa y se están analizando los datos que han proporcionado las autoridades.