A penas 48 horas después de la tragedia en Córdoba que dejó 42 personas muertas, un nuevo accidente de tren dejó una persona muerta y varios heridos, esta vez en Cataluña.

El incidente ocurrió en un tren de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre las estaciones de St. Sadurní de Anoia y Gelida, el cual colisionó contra un muro de contención durante la noche del 20 de enero de 2026.

La estructura de concretó habría caído sobre las vías, lo que, sumado a la velocidad con la que viajaba el tren, provocó el accidente que dejó una veintena de heridos, cinco de ellos en estado grave y la muerte del maquinista.

Descarrilamiento de trenes en Córdoba, España, deja varios muertos (AFP / AFP)

Dos incidentes ferroviarios se registraron en España tras tragedia en Córdoba

De acuerdo con medios europeos, el muro de contención cayó sobre las vías ferroviarias de la línea R4 después de fuertes lluvias registradas en buena parte de Cataluña.

Al respecto, los servicios de Protección Civil de Cataluña confirmaron la muerte de una persona, así como 37 afectados, de los cuales 5 personas permanecen en estado grave.

Los heridos más graves fueron trasladados a dos hospitales cercanos, como el Hospital de Bellvitge y el Hospital Moises Broggi, mientras que los heridos leves fueron atendidos en el sitio.

Paralelamente, en Blanes y Maçanet-Massanes se registró el descarrilamiento de otro tren, de la línea R1, en el cual solo viajaban diez pasajeros, sin registrarse heridos.