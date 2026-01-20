Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, inició el proceso para implementar el Plan Nacional Anticorrupción, que busca reconstruir y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Este lunes 19 de enero se llevó a cabo el primer foro parlamentario abierto para la creación de la ley secundaria para dar vigencia a la reforma anticorrupción que propuso AMLO en 2024.

Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, quiere reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción

Tras inaugurar el primer foro de parlamento abierto del 2026 por la reforma anticorrupción, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que busca reconstruir el Sistema Nacional Anticorrupción.

Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que es urgente desmontar redes de complicidad y corrupción que dañan a México, que deben ser claves en las propuestas para el Plan Anticorrupción.

Durante el primer foro se puntualizaron temas muy importantes a profundizar por la Cámara de Diputados, estos son: