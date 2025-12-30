de la Federación (ASF) por las deficiencias en la construcción del Tren Interoceánico, inaugurado el 22 de diciembre de 2023.

Tras el descarrilamiento del pasado 28 de diciembre donde 13 personas murieron y 98 resultaron heridas, se recordó que la ASF había advertido deficiencias técnicas y administrativas en los trabajos de rehabilitación de la Línea Z, donde ocurrió el accidente.

Ante ello, Claudia Sheinbaum resaltó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien revise los antecedentes de irregularidades en la obra.

Sheinbaum responde: FGR revisará antecedentes de irregularidades de la ASF en Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR realizará los trabajos de peritaje sobre el accidente del Tren Interoceánico donde tuvieron que ser rescatados 241 pasajeros tras el descarrilamiento de vagones.

La presidenta resaltó que la Fiscalía revisará los antecedentes de las irregularidades que planteó la ASF en el Informe de la Cuenta Pública 2023 sobre la construcción del tren.

Esto respecto a la empresa Comsa Infraestructuras S.A DE C.V., responsable de la rehabilitación del tramo donde ocurrió el descarrilamiento.

Asimismo, resaltó que se trata de protocolos internacionales que se deben de seguir en situaciones como el accidente.

“Son protocolos internacionales que se siguen frente a situaciones como la que vivimos. La Fiscalía tiene que hacer una investigación responsable, primero el dictamen técnico de qué ocasionó el accidente, y a partir de ahí el deslinde de responsabilidades” Claudia Sheinbaum

Además, compartió que se debe de realizar el dictamen técnico sobre las razones del accidente para posteriormente continuar con el deslinde de responsabilidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que, de existir elementos sobre irregularidades, la FGR tendrá que determinar responsabilidades.

“Si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, entonces se irían a los antecedentes, pero ya sería la fiscalía la que determine responsabilidades” Claudia Sheinbaum

¿Cuáles son las observaciones de la ASF sobre el Tren Interoceánico?

Las observaciones en el Informe de la Cuenta Pública 2023 sobre el Tren Interoceánico se centraron en los trabajos de corrección que se realizaron en la curvatura y pendientes de las vías férreas que conectan Veracruz con Oaxaca.

Estos trabajos se habían identificado en el proyecto como “técnicamente complejos” debido a las condiciones topográficas en el camino de Coatzacoalcos a Salina Cruz.

Y es que el tramo donde se registró el descarrilamiento de los vagones tiene curvas y pendientes pronunciadas, así como condiciones que dificultan la operación ferroviaria estándar.

Por otra parte, el informe de Cuenta Pública 2024 de la ASF señaló irregularidades administrativas de 28.85 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico.