FGR informa avances en el caso del Tren Interoceánico; prioriza reparación del daño

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances de la investigación del caso del Tren Interoceánico y aseguró que prioriza la reparación del daño a las víctimas.
A través de un breve comunicado, la FGR señaló que ya se han concluido las necropsias correspondientes y se avanza con las primeras diligencias periciales y ministeriales del caso.
FGR da avances de investigación del accidente del Tren Interoceánico y prioriza la reparación del daño
Tras dos días del accidente del Tren Interoceánico, la FGR informó que se continúa avanzando en la investigación del caso, realizando una revisión documental y de campo en colaboración con:
- Ministerio Público Federal
- Fiscalía de Oaxaca
- Secretaría de Gobierno
- Protección Civil
- Policía estatal y federal
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
- Secretaría de Marina
Además de la revisión documental y de campo, la FGR habría realizado diversas entrevistas a la tripulación del Tren Interoceánico, así como la revisión de la caja negra, conocida como pulser.
La FGR reafirmó su compromiso en esclarecer el caso del Tren Interoceánico y señaló que se trabaja de forma conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, priorizando la reparación del daño.
Cabe mencionar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico se registró el pasado 28 de diciembre y dejó un saldo de 13 muertos y 98 heridos; de los cuales, 36 aún están hospitalizados.