La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances de la investigación del caso del Tren Interoceánico y aseguró que prioriza la reparación del daño a las víctimas.

A través de un breve comunicado, la FGR señaló que ya se han concluido las necropsias correspondientes y se avanza con las primeras diligencias periciales y ministeriales del caso.

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca con 241 pasajeros (Especial)

FGR da avances de investigación del accidente del Tren Interoceánico y prioriza la reparación del daño

Tras dos días del accidente del Tren Interoceánico, la FGR informó que se continúa avanzando en la investigación del caso, realizando una revisión documental y de campo en colaboración con:

Ministerio Público Federal

Fiscalía de Oaxaca

Secretaría de Gobierno

Protección Civil

Policía estatal y federal

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario

Secretaría de Marina

Además de la revisión documental y de campo, la FGR habría realizado diversas entrevistas a la tripulación del Tren Interoceánico, así como la revisión de la caja negra, conocida como pulser.

La FGR reafirmó su compromiso en esclarecer el caso del Tren Interoceánico y señaló que se trabaja de forma conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, priorizando la reparación del daño.

FGR informa avances en el caso del Tren Interoceánico; prioriza reparación del daño (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico se registró el pasado 28 de diciembre y dejó un saldo de 13 muertos y 98 heridos; de los cuales, 36 aún están hospitalizados.