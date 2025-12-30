La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre los avances de la investigación del caso del Tren Interoceánico y aseguró que prioriza la reparación del daño a las víctimas.

A través de un breve comunicado, la FGR señaló que ya se han concluido las necropsias correspondientes y se avanza con las primeras diligencias periciales y ministeriales del caso.

Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca con 241 pasajeros
Tren Interoceánico se descarrila en Oaxaca con 241 pasajeros (Especial)

FGR da avances de investigación del accidente del Tren Interoceánico y prioriza la reparación del daño

Tras dos días del accidente del Tren Interoceánico, la FGR informó que se continúa avanzando en la investigación del caso, realizando una revisión documental y de campo en colaboración con:

  • Ministerio Público Federal
  • Fiscalía de Oaxaca
  • Secretaría de Gobierno
  • Protección Civil
  • Policía estatal y federal
  • Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
  • Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
  • Secretaría de Marina

Además de la revisión documental y de campo, la FGR habría realizado diversas entrevistas a la tripulación del Tren Interoceánico, así como la revisión de la caja negra, conocida como pulser.

La FGR reafirmó su compromiso en esclarecer el caso del Tren Interoceánico y señaló que se trabaja de forma conjunta con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, priorizando la reparación del daño.

FGR informa avances en el caso del Tren Interoceánico; prioriza reparación del daño
FGR informa avances en el caso del Tren Interoceánico; prioriza reparación del daño (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico se registró el pasado 28 de diciembre y dejó un saldo de 13 muertos y 98 heridos; de los cuales, 36 aún están hospitalizados.