Sección 22 de la CNTE inicia diálogo con Segob, SEP e ISSSTE

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que ya dio inicio la mesa de diálogo con autoridades de Segob, SEP e ISSSTE, programada para este 26 de mayo.
En medio de los bloqueos y el paro de los maestros, la Comisión Política de la sección 22 de la CNTE ingresó a las instalaciones de la Segob para sostener el diálogo en torno a las demandas del magisterio.
Sección 22 de la CNTE se reúne con Segob, SEP e ISSSTE en mesa de diálogo
De acuerdo con la información, la comisión de la sección 22 de la CNTE hizo énfasis al inicio del diálogo que el actuar de la policía frente a los actos de ayer son una violación a la libre manifestación.
Por lo anterior, la CNTE de Oaxaca exigió el cese inmediato de la criminalización de sus protestas y advirtieron que no se aceptarán más mesas de diálogo si no se detiene la represión del sindicato.
Tras su posicionamiento respecto a las protestas, se dio inicio al diálogo, en el que participan:
- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación
- Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública
- Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE
- Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca
- Jesús Romero López, secretario de Gobierno de Oaxaca
- Emilio Montero Pérez, director general del IEEPO
Cabe recordar que entre las demandas del magisterio de la educación se encuentran las siguientes:
- Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007
- Eliminación del sistema de cuentas individuales y Afores
- Regreso a un sistema solidario de pensiones administrado por el Estado
- Jubilación por años de servicio
- Incremento salarial para docentes y trabajadores de la educación
- Pago de bonos, prestaciones y adeudos pendientes
- Respeto a los derechos laborales y sindicales del magisterio
- Cancelación de descuentos salariales derivados de paros y movilizaciones