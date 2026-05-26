La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que ya dio inicio la mesa de diálogo con autoridades de Segob, SEP e ISSSTE, programada para este 26 de mayo.

En medio de los bloqueos y el paro de los maestros, la Comisión Política de la sección 22 de la CNTE ingresó a las instalaciones de la Segob para sostener el diálogo en torno a las demandas del magisterio.

Sección 22 de la CNTE se reúne con Segob, SEP e ISSSTE en mesa de diálogo

De acuerdo con la información, la comisión de la sección 22 de la CNTE hizo énfasis al inicio del diálogo que el actuar de la policía frente a los actos de ayer son una violación a la libre manifestación.

Sección 22 de la CNTE inicia diálogo con Segob, SEP e ISSSTE (Cencos Sección Veintidós)

Por lo anterior, la CNTE de Oaxaca exigió el cese inmediato de la criminalización de sus protestas y advirtieron que no se aceptarán más mesas de diálogo si no se detiene la represión del sindicato.

Tras su posicionamiento respecto a las protestas, se dio inicio al diálogo, en el que participan:

Cabe recordar que entre las demandas del magisterio de la educación se encuentran las siguientes: