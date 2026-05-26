Al no poder llegar al Zócalo de la CDMX, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se instaló en calles del Centro Histórico, plantón que generaría perdidas de hasta 40 millones de pesos al día.

De acuerdo con lo declarado a Milenio Televisión por Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-Servytur), se han calculado perdidas de 39,530,000 millones diarios por ventas no realizadas.

Además de los transeúntes, los comerciantes serán los mas afectados por el plantón del CNTE, debido a que se ven obligados a frenar su actividad comercial, la cual afecta a dueños y trabajadores.

El plantón instalado en avenida Juárez y calle 5 de mayo, sobre Eje Central, afecta:

3,624 negocios

788 establecimientos mercantiles

Gente que va al Centro Histórico a realizar compras para sus negocios y personales lo está evitando ante el temor de ser intimidado e incluso ser asaltados.

Otros más dan por hecho el cierre de negocios y establecimientos por:

bloqueo de accesos

demanda del suministro eléctrico y de agua

el desagradable olor que despiden los baños portátiles.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en plantón en CDMX. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Piden garantizar el derecho a la libre circulación y al comercio

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, dice respetar el derecho constitucional a la manifestación; sin embargo, exige que se garantice el derecho a la libre circulación y al comercio.

Argumentando que tanto comerciantes, como la CNTE, tienen intereses propios, propone que las autoridades consideren eliminar el pago del impuesto sobre la nómina a las más de 3,500 pymes afectadas por el plantón que podría extenderse hasta el 30 de mayo.

Advierte que la solución compete a los tres niveles de gobierno, pero recae en el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.