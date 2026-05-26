Como parte de las acciones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) está ejerciendo como protesta, integrantes han decidido bloquear el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

Asimismo, reportes locales argumentan que la Sección 22 de Oaxaca de la CNTE, también tiene bloqueadas las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aeropuerto Internacional y Pemex en Oaxaca son bloqueados por la CNTE

Desde el 25 de mayo de 2026, la CNTE alertó de acciones en la Ciudad de México (CDMX) un plantón en el Zócalo y en Oaxaca manifestación para la atención de sus peticiones, lo que sigue causando acciones por el magisterio.

Hoy 26 de mayo de 2026, se reportó que las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Oaxaca fue tomado por la CNTE desde alrededor de las 9:30 am.

Ante ello, usuarios siguen varados a las afueras del aeropuerto del estado para poder llegar a sus destinos, así como tampoco han podido descender los pasajeros.

Sección 22 de la CNTE bloquea el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. (Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro / Carolina Jiménez Mariscal)

Por otra parte, medios locales han informado que así como el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, las instalaciones de Pemex en Santa María El Tule, están bloqueadas, lo que impide el acceso y salida de pipas.

Este es el segundo día que la CNTE tiene presencia con bloqueos en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Mientras que en la CDMX están en plantón y siguen marchando en avenidas principales de la capital.

CNTE se reúne con Segob, SEP e ISSSTE

Ante las manifestaciones que la Sección 22 de la CNTE ha tenido por dos días, la dirigente ya se reunió con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Jenny Araceli Pérez, dirigente de la Sección 22, llegó a la CDMX para reunirse con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).