La dirigente nacional del Movimiento de Acción Nacional (Morena), Ariadna Montiel, externó su molestia sobre la postura que el Partido Acción Nacional (PAN) ha tenido sobre Maru Campus.

A la perspectiva de Ariadna Montiel y luego de haber acusado a militantes del PAN de ser un “cartel inmobiliario”, externó la defensa que han dado por la gobernadora de Chihuahua.

Ariadna Montiel arremete contra el PAN por su defensa a Maru Campos, acusando que son delincuentes

En conferencia de prensa desde la dirigencia de Morena, Ariadna Montiel fue cuestionada sobre las acciones que el PAN ha hecho a favor de Maru Campos.

A su perspectiva, Montiel explicó que llamar “delincuentes defendiendo delincuentes” es por los señalamiento que militantes del PAN, incluyendo Jorge Romero, tienen bajo el llamado “cartel inmobiliario”.

Además, aseguró que el abogado que ahora defiende a Maru Campos por el citatorio que la Fiscalía General de la República (FGR) le hizo, también fue defensa de Francisco García Cabeza de Vaca, es decir Roberto Gil Zuarth.

“Los delincuentes defendiendo a delincuentes (...) Llamamos delincuente a Jorge Romero por lo que hemos expuesto [del cártel inmobiliario]”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Y es que desde que la gobernadora de Chihuahua aseguró no tener conocimiento de la operación en campo de agentes de la CIA en el estado, el PAN la ha respaldado.

Asimismo, Ariadna Montiel subrayó que Maru Campos decidió ampararse con el fuero en cuanto recibió al citatorio por la FGR.