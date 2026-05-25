La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchó hoy 25 de mayo de 2026 rumbo al Zócalo para establecer un plantón hasta al menos el 30 de mayo.

Los 800 asistentes de la CNTE de la Sección 22 de Oaxaca, recibieron un “apoyo económico” de 2 mil 500 pesos por realizar la manifestación que inició hoy y terminará en cinco días.

La CNTE llevaría el plantón del Zócalo hasta el 30 de mayo

Hoy 800 maestros de la CNTE Sección 22 de Oaxaca, se manifestaron en la CDMX advirtiendo se quedarían en plantón en el Zócalo de la capital. Aunque aseguraron no saber cuánto tiempo se mantendrían en la plancha, se cree que podría ser hasta el 30 de mayo.

Un documento mostrado por Radio Fórmula llevó a la filtración de que maestros tienen acordado que el plantón se realizaría los días:

25 de mayo

26 de mayo

27 de mayo

28 de mayo

29 de mayo

30 de mayo

Asimismo, el documento que firmaban los maestros que se manifestaron, argumenta el “apoyo económico” por 2 mil 500 pesos por participar en la movilización.

Según argumentos dados por el Maestro Luis Alberto López de la Sección 22 a Azucena Uresti, no tenían fecha determinada, explicando que el plantón se terminaría cuando existiera “voluntad política” por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Por otra parte, han advertido que el 1 de junio de 2026 se realizaría el paro nacional de la CNTE al que se uniría el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).