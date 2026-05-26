El plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se hizo en la calle 5 de Mayo en la Ciudad de México (CDMX) por no poder llegar al Zócalo, tuvo un fallecido.

Durante la madrugada del 26 de mayo de 2026, el integrante de la CNTE tuvo malestares, se desvaneció y aunque asistieron a auxiliarlo, ya no tenía signo vitales.

Muere integrante de la CNTE en plantón en CDMX

La CNTE colocó un plantón en la calle 5 de Mayo en el Centro Histórico de la CDMX, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) impidió el campamento en el Zócalo.

Reporteros informaron que el hombre de la CNTE que tenía entre 44 y 60 años de edad, comenzó con malestar en la madrugada lo que lo llevó a desvanecerse y perder la conciencia.

Ante ello, integrantes de la CNTE pidieron ayuda a la SSC lo que atendió el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), pero al llegar al lugar, el hombre ya no tenía signos vitales.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en plantón en CDMX. (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Según reportes preliminares, pero no confirmados oficialmente, el integrante de la CNTE murió por un paro cardiaco.

El cuerpo del integrante de la CNTE fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras que el Ministerio Público (MP) investiga la causa de muerte.